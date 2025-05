‘ইউনূসের সরকার, ৫ বছর দরকার’: ফেসবুক পেজের এনগেজমেন্ট বাড়াতে বিজ্ঞাপন

গতকাল মঙ্গলবার (২৭ মে) প্রকাশিত ‘‘They want Dr Yunus for five years, but only to farm ’likes’ for their pages’’ শীর্ষক ডিসমিসল্যাবের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এপ্রিলের শুরু থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অন্তত ৪৭টি ফেসবুক পেজ ৫৫টি পেইড বিজ্ঞাপনে এই স্লোগান ব্যবহার করেছে।

ডিসমিসল্যাব জানায়, এসব পেজ মূলত খাবার, কসমেটিকস, পোশাক ও ব্লগ-সম্পর্কিত কনটেন্ট পোস্ট করে থাকে। রাজনৈতিক কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতা নেই।