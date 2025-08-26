হোম > প্রযুক্তি > গ্যাজেট

আইফোন ১৭ প্রোর রিভার্স ওয়্যারলেস চার্জিং ফিচার নিয়ে আলোচনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আইফোন থেকে অন্য ডিভাইস যেমন এয়ারপডস, অ্যাপল ওয়াচ এমনকি অন্য কোনো স্মার্টফোনেও ওয়্যারলেস চার্জ দেওয়া যাবে। ছবি: অ্যাশার ডিপস

বছরের পর বছর ধরে আইফোনে রিভার্স ওয়্যারলেস চার্জিং নিয়ে নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তবে এখনো পর্যন্ত এসব গুঞ্জন সত্যি হয়নি। এবার ফিচারটি নিয়ে নতুন তথ্য এসেছে চীনা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম উইবো থেকে। আইফোন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানকারী পরিচিত সূত্র ‘ফিক্সড ফোকাস ডিজিটাল’ জানাচ্ছে, আইফোন ১৭ প্রো মডেলেই এই ফিচার পাওয়া যাবে।

রিভার্স ওয়্যারলেস চার্জিং হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে আইফোন থেকে অন্য ডিভাইস যেমন—এয়ারপডস, অ্যাপল ওয়াচ, এমনকি অন্য কোনো স্মার্টফোনেও ওয়্যারলেস চার্জ দেওয়া যাবে। অর্থাৎ, আইফোন ১৭ প্রো ব্যবহারকারীরা নিজেদের ব্যাটারির শক্তি অন্য ডিভাইসে ভাগ করে নিতে পারবেন। যদিও এটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফিচার নয়, তবে আইফোন ১৭ প্রো-এর মূল্যমান বাড়িয়ে দেবে এবং চার্জার না নিয়ে বের হওয়ার অসুবিধাও অনেকটা কমিয়ে দেবে।

তবে, গুঞ্জন অনুযায়ী অ্যাপল এখনো এই ফিচার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে আছে। তাই এই খবরকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর আগে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, অ্যাপল রিভার্স ওয়্যারলেস চার্জিংয়ের মাধ্যমে ৭ দশমিক ৫ ওয়াট পর্যন্ত শক্তি সরবরাহ করতে পারবে। এই গতি বিশেষ তেমন দ্রুত নয়, তবে জরুরি মুহূর্তে দ্রুত চার্জিংয়ের জন্য যথেষ্ট হবে।

যদি সত্যিই আইফোন ১৭ প্রোতে এই ফিচার যোগ হয়, তাহলে আগামী সপ্তাহগুলোতে এ নিয়ে আরও গুঞ্জন শোনা যাবে। সেপ্টেম্বরে যখন আইফোন ১৭ সিরিজ উন্মোচন করবে, তখনই সবকিছু স্পষ্ট হবে।

এখনো অফিশিয়াল আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়নি, তবে গুঞ্জন আছে ২০২৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অ্যাপল একটি বিশেষ ইভেন্ট আয়োজন করবে। তাহলে সেই সপ্তাহের শুক্রবার অর্থাৎ, ১২ সেপ্টেম্বর থেকে প্রি-অর্ডার শুরু হবে এবং ১৯ সেপ্টেম্বর আইফোন ১৭ সিরিজ বাজারে আসবে, সম্ভবত রিভার্স ওয়্যারলেস চার্জিং ফিচারের সঙ্গে।

তথ্যসূত্র: বিজিআর

