হোম > প্রযুক্তি > গ্যাজেট

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি এস সিরিজ এখনো তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্ল্যাগশিপ লাইন। ওয়ান ছবি: স্যামসাং

স্যামসাংয়ের নতুন সফটওয়্যার আপডেট ওয়ান ইউআই ৮ পর্যায়ক্রমে আসছে। যদিও বিভিন্ন মডেলে ওয়ান ইউআই ৭-এর আপডেট দেওয়া সদ্য শেষ হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ান টেক জায়ান্ট ইতিমধ্যে পরবর্তী সংস্করণ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

তবে দুঃখজনকভাবে, প্রতিবারের মতো এবারও কিছু ফোন আপডেটের আওতার বাইরে পড়বে। কারণ, এসব ডিভাইসের সফটওয়্যার আপডেট পাওয়ার সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে।

যদিও এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা আসেনি, তবে বিভিন্ন গুজব, বেটা অ্যাকসেস এবং অভ্যন্তরীণ টেস্টিংয়ের ওপর ভিত্তি করে একটি তালিকা তৈরি করেছে প্রযুক্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট অ্যান্ড্রয়েড অথোরিটি।

এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয় এবং এখনো অনেক ডিভাইস নিশ্চিত হয়নি। তাই স্যামসাং আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত কেবল সম্ভাবনার ভিত্তিতে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি এস সিরিজ এখনো তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্ল্যাগশিপ লাইন। ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পাওয়ার সম্ভাব্য ডিভাইসগুলো হলো—

এই সিরিজের যেসব ডিভাইস ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পাবে—

  • গ্যালাক্সি এস ২৫
  • গ্যালাক্সি এস ২৫ +
  • গ্যালাক্সি এস ২৫ আলট্রা
  • গ্যালাক্সি এস ২৫ এজ
  • গ্যালাক্সি এস ২৪
  • গ্যালাক্সি এস ২৪ +
  • গ্যালাক্সি এস ২৪ আলট্রা
  • গ্যালাক্সি এস ২৪ এফই
  • গ্যালাক্সি এস ২৩
  • গ্যালাক্সি এস ২৩ +
  • গ্যালাক্সি এস ২৩ আলট্রা
  • গ্যালাক্সি এস ২৩ এফই

আর যেসব ডিভাইসে এই আপডেট পেতে পারে—

  • গ্যালাক্সি এস ২২
  • গ্যালাক্সি এস ২২ প্লাস
  • গ্যালাক্সি এস ২২ আলট্রা
  • গ্যালাক্সি এস ২১ এফই

গ্যালাক্সি এস ২১ সিরিজের বাকি ফোনগুলো আর ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পাবে না। তবে এস ২১ এফই কিছুটা ব্যতিক্রম, কারণ এটি পরে রিলিজ হয় এবং বেটা অ্যাকসেস পেয়েছে।

এদিকে স্যামসাংয়ের জেড সিরিজ তাদের সবচেয়ে দামি ফোল্ডেবল লাইন, যেখানে ডিভাইসের দাম ২ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত যেতে পারে। তাই ব্যবহারকারীরা যথার্থভাবেই সর্বশেষ সফটওয়্যার সাপোর্ট প্রত্যাশা করেন।

এই সিরিজের যেসব ডিভাইস ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পাবে—

  • গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৬
  • গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ৬
  • গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৫
  • গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ৫

এই সিরিজের যেসব ডিভাইসে ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পেতে পারে—

  • গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৪
  • গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ৪

গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৩ হচ্ছে সর্বশেষ ফোন যা ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পাবে না, কারণ এটি ইতিমধ্যে চারটি বড় সফটওয়্যার আপডেট পেয়েছে।

যেসব স্যামসাং গ্যালাক্সি ‘এ’ সিরিজ পাবে ওয়ান ইউআই ৮

যারা বাজেট ও পারফরম্যান্সের সমন্বয় চায় তাদের জন্য উপযুক্ত স্যামসাংয়ের জনপ্রিয় মিড-রেঞ্জ সিরিজ ‘এ’

এই সিরিজের যেসব ডিভাইস ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পাবে—

  • গ্যালাক্সি এ৫৫
  • গ্যালাক্সি এ৫৪
  • গ্যালাক্সি এ৩৬
  • গ্যালাক্সি এ৩৫

এই সিরিজের যেসব ডিভাইসে ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পেতে পারে—

  • গ্যালাক্সি এ৭৩
  • গ্যালাক্সি এ৫৬
  • গ্যালাক্সি এ৩৩
  • গ্যালাক্সি এ২৬

এই সিরিজেও স্যামসাং তাদের সাত বছরের সফটওয়্যার আপডেটের প্রতিশ্রুতি সম্প্রসারণ করেছে।

স্যামসাংয়ের এম সিরিজ মূলত মধ্যবিত্ত এবং উদীয়মান বাজারের জন্য তৈরি।

গ্যালাক্সি এম ৩৪ ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পেতে পারে।

স্যামসাংয়ের ট্যাব সিরিজও ওয়ান ইউআই ৮ আপডেটের আওতায় আসবে।

এই সিরিজের যেসব ডিভাইস ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পাবে—

  • গ্যালাক্সি ট্যাব এস ১০
  • গ্যালাক্সি ট্যাব এস ১০ প্লাস
  • গ্যালাক্সি ট্যাব এস ১০ আলট্রা
  • গ্যালাক্সি ট্যাব এস ১০ এফই

এই সিরিজের যেসব ডিভাইসে ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পেতে পারে—

  • গ্যালাক্সি ট্যাব এস ৯
  • গ্যালাক্সি ট্যাব এস ৯ +
  • গ্যালাক্সি ট্যাব এস ৯ আলট্রা
  • গ্যালাক্সি ট্যাব এস ৯ এফই
  • গ্যালাক্সি ট্যাব এস ৯ এফই প্লাস
  • গ্যালাক্সি ট্যাব অ্যাকটিভ ৫ প্রো (গিকবেঞ্চে দেখা গেছে)

এদিকে যেসব ট্যাব সামনে আসবে সেগুলোতেও এই আপডেট দেখা যেতে পারে—

  • গ্যালাক্সি ট্যাব এস ১১
  • গ্যালাক্সি ট্যাব এস ১১ প্লাস
  • গ্যালাক্সি ট্যাব এস ১১ আলট্রা
সম্পর্কিত

ঘণ্টায় ৪৭২.৪১ কিলোমিটার গতির রেকর্ড গড়ল বিওয়াইডির বৈদ্যুতিক গাড়ি

আলোচনায় আইফোন ১৭ প্রোর রিভার্স ওয়্যারলেস চার্জিং ফিচার

পিক্সেল ১০ সিরিজসহ গুগলের নতুন পণ্যের ঘোষণা, দাম ও ফিচার

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ সরাসরি দেখা যাবে টফিতে

একটি হোয়াটসঅ্যাপ কলেই বেহাত হতে পারে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য

টেকসই ও মজবুত ফোন নিয়ে এল অপো এ৫, দাম কত

প্রথম স্মার্টফোন কোন কোম্পানির, কেমন ছিল সেটি

রক্তচাপ ও হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য জানাবে নতুন অ্যাপল ওয়াচ

দেশের বাজারে সনির নতুন হেডফোন ১০০০ এক্সএমসিক্স নিয়ে এল সনি-স্মার্ট

আইফোন ১৭: নতুন যেসব ফিচার অন্যদের ছাড়িয়ে যাবে, কেমন হবে দাম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা