স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের নতুন সফটওয়্যার আপডেট ওয়ান ইউআই ৮ পর্যায়ক্রমে আসছে। যদিও বিভিন্ন মডেলে ওয়ান ইউআই ৭-এর আপডেট দেওয়া সদ্য শেষ হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ান টেক জায়ান্ট ইতিমধ্যে পরবর্তী সংস্করণ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।
তবে দুঃখজনকভাবে, প্রতিবারের মতো এবারও কিছু ফোন আপডেটের আওতার বাইরে পড়বে। কারণ, এসব ডিভাইসের সফটওয়্যার আপডেট পাওয়ার সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে।
যদিও এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা আসেনি, তবে বিভিন্ন গুজব, বেটা অ্যাকসেস এবং অভ্যন্তরীণ টেস্টিংয়ের ওপর ভিত্তি করে একটি তালিকা তৈরি করেছে প্রযুক্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট অ্যান্ড্রয়েড অথোরিটি।
এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয় এবং এখনো অনেক ডিভাইস নিশ্চিত হয়নি। তাই স্যামসাং আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত কেবল সম্ভাবনার ভিত্তিতে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে।
স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি এস সিরিজ এখনো তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্ল্যাগশিপ লাইন। ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পাওয়ার সম্ভাব্য ডিভাইসগুলো হলো—
এই সিরিজের যেসব ডিভাইস ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পাবে—
আর যেসব ডিভাইসে এই আপডেট পেতে পারে—
গ্যালাক্সি এস ২১ সিরিজের বাকি ফোনগুলো আর ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পাবে না। তবে এস ২১ এফই কিছুটা ব্যতিক্রম, কারণ এটি পরে রিলিজ হয় এবং বেটা অ্যাকসেস পেয়েছে।
এদিকে স্যামসাংয়ের জেড সিরিজ তাদের সবচেয়ে দামি ফোল্ডেবল লাইন, যেখানে ডিভাইসের দাম ২ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত যেতে পারে। তাই ব্যবহারকারীরা যথার্থভাবেই সর্বশেষ সফটওয়্যার সাপোর্ট প্রত্যাশা করেন।
এই সিরিজের যেসব ডিভাইস ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পাবে—
এই সিরিজের যেসব ডিভাইসে ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পেতে পারে—
গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৩ হচ্ছে সর্বশেষ ফোন যা ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পাবে না, কারণ এটি ইতিমধ্যে চারটি বড় সফটওয়্যার আপডেট পেয়েছে।
যেসব স্যামসাং গ্যালাক্সি ‘এ’ সিরিজ পাবে ওয়ান ইউআই ৮
যারা বাজেট ও পারফরম্যান্সের সমন্বয় চায় তাদের জন্য উপযুক্ত স্যামসাংয়ের জনপ্রিয় মিড-রেঞ্জ সিরিজ ‘এ’
এই সিরিজের যেসব ডিভাইস ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পাবে—
এই সিরিজের যেসব ডিভাইসে ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পেতে পারে—
এই সিরিজেও স্যামসাং তাদের সাত বছরের সফটওয়্যার আপডেটের প্রতিশ্রুতি সম্প্রসারণ করেছে।
স্যামসাংয়ের এম সিরিজ মূলত মধ্যবিত্ত এবং উদীয়মান বাজারের জন্য তৈরি।
গ্যালাক্সি এম ৩৪ ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পেতে পারে।
স্যামসাংয়ের ট্যাব সিরিজও ওয়ান ইউআই ৮ আপডেটের আওতায় আসবে।
এই সিরিজের যেসব ডিভাইস ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পাবে—
এই সিরিজের যেসব ডিভাইসে ওয়ান ইউআই ৮ আপডেট পেতে পারে—
এদিকে যেসব ট্যাব সামনে আসবে সেগুলোতেও এই আপডেট দেখা যেতে পারে—