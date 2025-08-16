প্রথম স্মার্টফোন কোন কোম্পানির, কেমন ছিল সেটি

স্মার্টফোন এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। তবে শুরুর দিকের স্মার্টফোনগুলোতে এত ফিচার ছিল না এবং এত বিস্তৃত পরিসরেও ব্যবহার করা যেত না। সেই সময়ের স্মার্টফোনগুলো ছিল বড়, ভারী ও সীমিত ক্ষমতার।
প্রথম স্মার্টফোনটি কোন কোম্পানি তৈরি করেছে বা কেমন ছিল তা বর্তমান প্রজন্মের অনেকেরই অজানা। তাই এবার দেখে নেওয়া যাক, কেমন ছিল বিশ্বের প্রথম স্মার্টফোন এবং কী ছিল এর বৈশিষ্ট্য।
ইতিহাসের প্রথম স্মার্টফোন
প্রথম মোবাইল ফোনের জন্মের দুই দশক পর বাজারে আসে প্রথম স্মার্টফোন—আইবিএম সাইমন। এই ফোনকে ‘সাইমন পার্সোনাল কমিউনিকেটর’ নামেও ডাকা হয়।
এই ডিভাইস ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি—মাত্র ৫০ হাজার ইউনিট বিক্রি হয় এবং ১৯৯৪ সালের আগস্ট থেকে ১৯৯৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফোনটি বাজারে পাওয়া গিয়েছিল। তবে এর একটি প্রোটোটাইপ ১৯৯২ সালে প্রদর্শিত হয়েছিল।
সাধারণ ফোনের মতো কল করার পাশাপাশি সাইমন বেশ কয়েকটি নতুন ফিচার নিয়ে আসে। এসব ফিচারের মধ্যে ছিল—ফ্যাক্স পাঠানো ও ই-মেইল পরিচালনা করা।
বাজারে কম সাড়া পাওয়া ও সীমাবদ্ধতার পেছনে নানা কারণ ছিল। যেমন: এটি শুধু যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যেত, বেলসাউথ অপারেটরের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং দাম ছিল উচ্চ। দুই বছরের চুক্তিসহ এর দাম ছিল ৯০০ ডলার অথবা চুক্তি ছাড়া প্রায় ১ হাজার ১০০ ডলার।
প্রথম স্মার্টফোনেটির বৈশিষ্ট্য
আকার এবং ব্যাটারির স্থায়িত্ব আজকের মানদণ্ডে চমকপ্রদ। উচ্চতা ছিল ২০ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৬ দশমিক ৪ সেন্টিমিটার এবং প্রায় ৪ সেন্টিমিটার পুরু, ওজন ছিল আধা কেজিরও বেশি আর ব্যাটারি চলত মাত্র এক ঘন্টা।
সাইমনের আরেকটি নতুনত্ব ছিল টাচস্ক্রীন, একটি প্রেডিক্টিভ কীবোর্ড যা প্রথম ছয়টি সম্ভাব্য অক্ষর ‘অনুমান’ করত, এবং কিছু আজকের অ্যাপসের মতো ফিচার যেমন: ক্যালকুলেটর, ক্যালেন্ডার, ফ্যাক্স ও ই-মেইল।
‘স্মার্টফোন’ হিসেবে প্রথম নামকরণ
যদিও ১৯৯৪ সালে প্রথম স্মার্টফোন বাজারে আসে, ‘স্মার্টফোন’ শব্দটি আলাদা করে ব্যবহারের প্রথম নজির মেলে ১৯৯৭ সালে এরিকসনের জেএস ৮৮ (পেনেলোপ) ফোনের ক্ষেত্রে। তবে, এটি কখনো বাজারে আসেনি, শুধুমাত্র প্রোটোটাইপ হিসেবে ছিল যার বাক্সে ‘স্মার্টফোন’ লেখা ছিল।
প্রথাগত মোবাইল ফোনের আকৃতির প্রথম স্মার্টফোন
২০০০ সালে আর ৩৮০ স্মার্টফোন বাজারে আনে এরিকসন, যা তুলনামূলক ছোট আকারে প্রথম স্মার্টফোন এবং মোবাইল ফোনের মতো আকৃতির ছিল। এর দাম ছিল প্রায় ৭০০ ডলার। স্মার্টফোনটির একটি সাদা–কালো টাচস্ক্রীন ছিল, যার এক অংশ ঢাকনা দিয়ে ঢাকা যেত। এর মধ্যে ছিল সিম্বিয়ান অপারেটিং সিস্টেম। ই-মেইল পাঠানো ও গ্রহণের জন্য ছিল ইন্টিগ্রেটেড মোডেম, ২ এমবি র্যাম ও ৪ এমবি আরওএম। ওজন ছিল মাত্র ১৬৪ গ্রাম।
প্রথম আইওএস স্মার্টফোন
২০০৭ সালে অ্যাপল প্রথম আইফোন চালু করে, যা আইওএস অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা প্রথম স্মার্টফোন ছিল। মূল্য শুরু হয় ৪৯৯ ডলার থেকে এবং কেবল যুক্তরাষ্ট্রের এটি অ্যান্ডটি পরিসেবার মাধ্যমে এটি ব্যবহার করা যেত। টাইম ম্যাগাজিন একে ‘ইনভেনশন অব দ্য ইয়ার’ ঘোষণা করেছিল, যা মোবাইল ফোনের মানদণ্ড পরিবর্তন করে দেয়।
প্রথম অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন
অ্যান্ড্রয়েড চালিত প্রথম স্মার্টফোন ছিল এইচটিসি ড্রিম। অ্যাপলের মত এটি পুরোপুরি টাচস্ক্রিন না থাকলেও, এতে বাহ্যিক কীবোর্ড ছিল। এইচটিসি ম্যাজিক ছিল সম্পূর্ণ টাচস্ক্রীন। অ্যান্ড্রয়েড প্রথমবারে মতো এইটিসি–ই গুগলের অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং ব্যবহার করে।
তথ্যসূত্র: টেলিফোনিকা