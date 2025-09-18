হোম > প্রযুক্তি > গ্যাজেট

মেটা কানেক্ট সম্মেলনে তিন স্মার্ট চশমাসহ যেসব ঘোষণা দিলেন জাকারবার্গ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আজ ভোরে শুরু হয়েছে সিলিকন ভ্যালীর সবচেয়ে বড় আয়োজন ‘মেটা কানেক্ট ২০২৫ ’। মার্ক জাকারবার্গের কিনোট বা মূল বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলন শুরু হয়। এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে মেটার পরিকল্পনা তুলে ধরেন জাকারবার্গ। এবারের সম্মেলনে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে মেটার তিনটি নতুন স্মার্ট গ্লাস এবং এআইভিত্তিক নতুন কিছু ফিচার।

এই নতুন স্মার্ট চশমাগুলো ব্যবহারকারীদের ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকানোর পরিবর্তে সরাসরি এআই প্রযুক্তি, মেসেজ, ছবি এবং অনলাইন জীবনের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ দেবে।

জাকারবার্গ বলেন, ‘চশমা হল ব্যক্তিগত সুপার ইন্টেলিজেন্সের আদর্শ ফর্ম ফ্যাক্টর। কারণ এটি আপনাকে বর্তমানে উপস্থিত থাকতে দেয় এবং একই সঙ্গে এআই ক্ষমতা ব্যবহার করে বুদ্ধিমত্তা বাড়াতে, ভালো যোগাযোগ করতে, স্মৃতি ও ইন্দ্রিয় উন্নত করতে সাহায্য করে।’

স্মার্ট চশমা এখনো বেশ নিস্তেজ পণ্য হলেও দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। মেটার অংশীদার ‘রে-ব্যান’ এর মূল প্রতিষ্ঠান এসিলরলুক্সোটিকা জানিয়েছে, মেটার স্মার্ট চশমার আয় বছরে তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে। তারা ২০২৬ সাল থেকে প্রতি বছর ১ কোটি চশমা উৎপাদনের লক্ষ্য রাখছে।

মেটার সিইও মার্ক জাকারবার্গ জানান, মেটার স্মার্ট চশমার বিক্রির প্রবণতা সবচেয়ে জনপ্রিয় কনজিউমার ইলেকট্রনিক্সগুলোর মতোই।

যদিও মেটা স্মার্ট চশমার বাজারে আগে এসেছে, গুগল, স্যামসাং, স্ন্যাপ এবং সম্ভাব্য আমাজন এর মতো বড় প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্রমেই এই খাতে প্রবেশ করায় প্রতিযোগিতা বাড়ছে।

মেটা রে-ব্যান ডিসপ্লে চশমা

এবারের সম্মেলনের সবচেয়ে বড় উদ্ভাবন এটি। গুগল গ্লাসের ব্যর্থতার পর এটিই প্রথম কোনো বড় ব্র্যান্ডের স্মার্ট গ্লাস, যাতে একটি হেডস-আপ ডিসপ্লে (HUD) রয়েছে।

মেটা বলেছে, রে-ব্যান স্মার্ট চশমাগুলো ‘আপনি যা দেখছেন এবং শোনাচ্ছেন তা দেখতে এবং শুনতে পারে।’ এবার নতুন রেই-ব্যান ডিসপ্লেতে ডান লেন্সের ভেতরে একটি ছোট ডিসপ্লে রয়েছে, যা শুধু ব্যবহারকারী দেখতে পায়।

ফোনের স্ক্রিনে যা করা যায়, তাই এর ডিসপ্লেতে করা সম্ভব। যেমন: মেসেজ দেখা ও পাঠানো, ছবি–ভিডিও ধারণ ও রিভিউ, ইনস্টাগ্রাম রিল দেখা, ভিডিও কল করা যেখানে কলের অন্য প্রান্তের মানুষকে দেখা যাবে।

নেভিগেশন ফিচার দিয়ে চলাফেরার সময় রিয়েল-টাইম ম্যাপ দেখা যাবে। লাইভ ক্যাপশন ও অনুবাদ সুবিধা দেওয়া হয়েছে যা কথোপকথন চলাকালীন কথাগুলো দেখাবে এবং সেই ক্যাপশনগুলো মেটা এআই অ্যাপে সংরক্ষণ হবে।

ব্যবহারকারীরা মেটা এআই অ্যাসিস্ট্যান্টকে প্রশ্ন করতে পারবে, যার উত্তর ডিসপ্লেতে তথ্য প্যানেল হিসেবে দেখানো হবে এবং অডিও আকারেও পাওয়া যাবে।

আগের মডেলগুলো শুধুমাত্র ভয়েস কমান্ডে কাজ করত, এবার ‘নিউরাল’ রিস্টব্যান্ডের মাধ্যমে হাতের বিভিন্ন ইশারায় নিয়ন্ত্রণের সুবিধা এসেছে। যেমন: বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী আঙুল একসঙ্গে ট্যাপ করলে মিউজিক চালু হবে।

ডিসপ্লেটি কেবলমাত্র ব্যবহারকারীই দেখতে পারে, যা ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করে। তবে এটি মাঝে মাঝে অস্বস্তিকর মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারে যখন অন্যরা বুঝতে পারবে না আপনি কথোপকথনের মাঝে টেক্সট পড়ছেন। ব্যবহারকারী চাইলে ডিসপ্লে বন্ধ করে সাধারণ চশমার মতো ব্যবহার করতে পারবেন।

জাকারবার্গ বলেন, ‘আমরা এমন হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ডিজাইন করি যা শক্তিশালী টুল যখন দরকার তখন পাওয়া যায় এবং যখন দরকার না তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যায়।’

গুগলের ২০১৩ সালের গুগল গ্লাসের ব্যর্থতার পর প্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়েছে। ডিসপ্লেগুলো দেখতে স্বাভাবিক চশমার মতো হলেও একটু ভারী।

একবার চার্জে ডিসপ্লে ৬ ঘণ্টা চলবে, চার্জিং কেসে ৩০ ঘণ্টার অতিরিক্ত শক্তি আছে। রিস্টব্যান্ডের ব্যাটারি ১৮ ঘণ্টা চলে এবং এটি পানি প্রতিরোধী।

মেটা রেই-ব্যান ডিসপ্লে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৭৯৯ ডলারে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু নির্বাচিত স্টোরে বিক্রি শুরু হবে। যেমন: ভেরিজন, লেন্সক্রাফটার, রেই-ব্যান ও বেস্ট বাই।

রেই-ব্যান মেটা জেন ২

এই স্মার্ট চশমা দেখতে আগের মতো হলেও রং, ব্যাটারি লাইফ ও ক্যামেরা আপডেট করা হয়েছে। ব্যাটারি লাইফ এখন ৮ ঘণ্টা এবং চার্জিং কেস ৪৮ ঘণ্টার অতিরিক্ত শক্তি দেয়।

স্মার্ট চশমাটি ৩কে মানের ভিডিও ধারণ ক্ষমতা আছে, এই শরতে স্লো মোশন ও হাইপারল্যাপস ভিডিওর আপডেট আসবে। একটি নতুন ‘কনভারসেশন ফোকাস’ ফিচার আনা হয়েছে, যা কোলাহল পূর্ণ জায়গায় কথোপকথন সহজ করবে, চশমার ওপেন-ইয়ার স্পিকার অন্য ব্যক্তির কণ্ঠকে তীব্র করবে।

স্মার্ট চশমার এই প্রযুক্তি এখনো পূর্ণাঙ্গ নয়। সম্মেলনে পণ্যটির বিভিন্ন ফিচার দেখানোর সময় ওয়াইফাই–এর সঙ্গে ঠিকমতো যুক্ত হতে পারেনি চশমাটি। ফলে মেটা এআই সঠিকভাবে কাজ করেনি, আর ভিডিও কল ধরার বাটন ডিসপ্লেতে দেখানো হয়নি। এই চশমার মূল্য ৩৭৯ ডলার।

মেটা ওকলি ভ্যাংগার্ড স্পোর্টস চশমা

খেলাধুলা ও ঘরের বাইরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এই চশমা ব্যবহারের উপযোগী। জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম স্ট্রাভা ও গারমিন কোম্পানির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে চশমাটি ব্যায়ামের তথ্য দেয়।

মেটা এআই অ্যাপে ‘ওয়ার্কআউটস’ সেকশন থাকবে। এই সেকশনে ব্যায়ামের বিস্তারিত তথ্য, ছবি, ভিডিও ও এআই সারাংশ দেখাবে। এই চশমায় বড় ও জোরালো স্পিকার ব্যবহার রয়েছে। এর ব্যাটারি লাইফ প্রায় ৯ ঘণ্টা। এটি নিয়ন্ত্রণের জন্য চশমার নিচের প্রান্তে বোতাম দেওয়া হয়েছে। ফলে হেলমেট পড়ে থাকলেও এটি সহজে ব্যবহার করা যাবে।

পানি ও ধুলা প্রতিরোধী, ক্যামেরা নাক বরাবর থাকবে। ফলে চশমাটি ব্যবহারকারীর সামনে যা আছে তা আরও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে ও ৩কে ভিডিও ধারণ করতে পারবে।

জাকারবার্গ বলেন, ‘আমি সেগুলো নিয়ে সার্ফিং করেছি, ভালোই ছিল।’ মেটা ওকলি ভ্যাংগার্ড স্পোর্টস চশমার মূল্য ৪৯৯ ডলার।

এআই এবং মেটাভার্সের অগ্রগতি

স্মার্ট গ্লাসের পাশাপাশি মেটা তাদের এআই এবং মেটাভার্স প্ল্যাটফর্মেও বড় কিছু পরিবর্তনের কথা জানিয়েছে—

মেটা হরাইজন স্টুডিও: এটি একটি নতুন এডিটর, যা নির্মাতাদের জন্য এআই ব্যবহার করে সহজে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড তৈরির সুবিধা দেবে।

হরাইজন টিভি: কোয়েস্ট হেডসেট ব্যবহারকারীদের জন্য একটি নতুন বিনোদন কেন্দ্র। এখানে ব্যবহারকারীরা সিনেমা, শো এবং লাইভ স্পোর্টস দেখতে পারবেন, যা মেটাভার্স অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

তথ্যসূত্র: সিএনএন

