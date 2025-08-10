রক্তচাপ ও হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য জানাবে নতুন অ্যাপল ওয়াচ

অ্যাপল আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত তাদের বার্ষিক ইভেন্টে উন্মোচন করতে যাচ্ছে নতুন অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ ১১। গত বছর যেখানে শুধু ডিসপ্লেতে আপগ্রেড এসেছিল, এবার আসতে পারে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবিষয়ক ফিচার। ইতিমধ্যে এই সিরিজের স্মার্টঘড়ি নিয়ে বিভিন্ন তথ্য ফাঁস হয়েছে, সেগুলো অনুযায়ী যেসব ফিচারে পাওয়া যাবে—
উন্নত চিপ: এস ১১
নতুন সিরিজে যুক্ত হতে পারে আপডেটেড এস ১১ চিপ। এটি আগের চিপগুলোর তুলনায় আরও কমপ্যাক্ট ও বিদ্যুৎশক্তি সাশ্রয়ী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে প্রসেসরের পারফরম্যান্স যেমন বাড়বে, তেমনি ব্যাটারির আয়ুও বাড়তে পারে। ভেতরের জায়গা সাশ্রয় হওয়ায় বড় ব্যাটারি বা অন্য নতুন উপাদানও বসানো সম্ভব হতে পারে।
নতুন মডেম: ফাইভজি
সিরিজ ১১-এ থাকতে পারে মিডিয়াটেকের তৈরি নতুন মডেম, যা ফাইভজি সমর্থন থাকবে। এটি মূলত ওয়্যারেবল ডিভাইসের জন্য তৈরি একটি সীমিত ক্ষমতার ফাইভজি প্রযুক্তি, যা তুলনামূলক কম ব্যান্ডউইথ চায়। এর ফলে বর্তমান এলটিই গতির চেয়ে উন্নত কানেকটিভিটি পাওয়া যেতে পারে।
রক্তচাপ পর্যবেক্ষণ
অ্যাপল ওয়াচে ব্লাড প্রেসার মনিটরিং ফিচার আনার কাজ করছে অ্যাপল, তবে এটি সিরিজ ১১-এ আসবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। পরীক্ষামূলক ধাপে নির্ভুল পরিমাপ দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যায় পড়েছিল অ্যাপল, তবে তা ইতিমধ্যে সমাধান হয়ে থাকতে পারে।
এই ফিচার সরাসরি সিস্টোলিক বা ডায়াস্টোলিক মান দেখাবে না। এর পরিবর্তে অ্যাপল ওয়াচ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন) রয়েছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনে ব্যবহারকারীকে সতর্ক করবে। উচ্চ রক্তচাপ এমন একটি স্বাস্থ্য সমস্যা, যেখানে রক্তচাপ দীর্ঘ সময় ধরে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে। এটি হৃদ্রোগ, স্ট্রোকসহ বিভিন্ন জটিল রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।
যেসব ব্যবহারকারীকে উচ্চ রক্তচাপের বিষয়ে সতর্ক করা হবে, তাঁরা সেই তথ্য চিকিৎসকের সঙ্গে শেয়ার করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারবেন। এটি অনেকটা অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন (অনিমিয়ত হৃৎস্পন্দন) শনাক্ত করার বিদ্যমান ফিচারের মতোই—যেটি আগেভাগেই স্বাস্থ্যঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়।
ওয়াচগার্ড ২৬
নতুন অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ ১১ চলবে নতুন ওয়াচওএস ২৬-এ, যার বেটা ভার্সন ইতিমধ্যে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এতে থাকছে—
ওয়ার্কআউট বাডি: অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স-সমর্থিত আইফোনের সঙ্গে যুক্ত থেকে এই এআই প্রশিক্ষক ব্যবহারকারীর ওয়ার্কআউটে মোটিভেশন দেবে। অ্যাপল ফিটনেস প্লাস ট্রেইনারদের কণ্ঠনির্ভর এআই টেক্সট-টু-স্পিচ মডেল ব্যবহার করবে।
লিকুইড গ্লাস ডিজাইন: আইওএস ২৬-এর মতোই নতুন কাচের মতো গ্রাফিক ইন্টারফেস।
স্মার্ট স্ট্যাক আপডেট, কন্ট্রোল সেন্টার রিডিজাইন, নতুন গেসচার ও আরও অনেক কিছু।
ঘুমের মান নিয়ে স্কোর
আইওএস ২৬-এর কোড বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অ্যাপল একটি স্লিপ স্কোর ফিচার আনতে পারে। বর্তমানে অ্যাপল ওয়াচ ঘুমের ধরন বিশ্লেষণ করে আরইএম, কোর ও ডিপ হিসেবে আলাদা করে দেখায়। এবার হয়তো একধরনের স্কোর দেওয়া হবে, যা আগের রাতের ঘুম বিশ্লেষণ করে ব্যবহারকারীর দিনের কার্যক্ষমতা অনুমান করবে।
তবে এই ফিচার ওয়াচওএস ২৬-এ দেখা যায়নি, অর্থাৎ এটি হয়তো শুধু ২০২৫ সালের নতুন অ্যাপল ওয়াচের জন্যই নির্ধারিত।
২০২৫ সালে অ্যাপল ওয়াচের ১০ বছর পূর্তি হচ্ছে। গুঞ্জন ছিল, এই উপলক্ষে বিশেষ সংস্করণের একটি ঘড়ি আসতে পারে, যার ডিজাইনে থাকবে নতুন চুম্বকভিত্তিক ব্যান্ড সংযোগব্যবস্থা এবং আরও পাতলা কাঠামো।
সিরিজ ১০-এ পাতলা ডিজাইন এলেও ব্যান্ড সিস্টেমে কোনো পরিবর্তন আসেনি। সিরিজ ১১-এও বড় কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই, তবে অ্যাপল আনুষ্ঠানিকভাবে এই মাইলফলক উদ্যাপন করতে পারে।
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপল ওয়াচে ব্লাড অক্সিজেন মনিটরিং ফিচার বন্ধ রাখা হয়েছে। সিরিজ ১১-তেও এটির ফেরার সম্ভাবনা নেই।
তথ্যসূত্র: ম্যাকরিউমার