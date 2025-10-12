রিয়েলমিতে আসছে বিখ্যাত রিকো ইমেজিংয়ের ক্যামেরা

স্মার্টফোন ব্র্যান্ড রিয়েলমি, মোবাইল স্ট্রিট ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম নেতৃত্বস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রিকো ইমেজিং কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারত্বের ঘোষণা দিয়েছে। আগামী ১৪ অক্টোবর চীনের বেইজিংয়ে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অংশীদারত্বের ঘোষণা দেওয়া হবে।
ইমেজিং খাতে বিগত চার বছরের প্রস্তুতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং সহযোগিতার পর এই কৌশলগত অংশীদারত্বকে রিয়েলমি তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে।
দুটি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে ‘ফোর ইয়ারস ইন ওয়ান স্ন্যাপ’ শীর্ষক একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। এই ভিডিওতে তাদের প্রথম যৌথ পণ্য জিটি ৮ প্রো-এর জন্য ডিজাইন করা কিছু বিশেষ ফিচার তুলে ধরা হয়েছে।
এই অংশীদারত্বের মূল লক্ষ্য হলো, তরুণ প্রজন্মের হাতে এমন বিশেষ টুলস তুলে দেওয়া যা তাদের নিজস্ব স্টাইল ও ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে, রিকো ক্যামেরার ঐতিহ্যবাহী ও উচ্চ গুণমানকে মোবাইল ফটোগ্রাফিতে নিয়ে আসা হচ্ছে।
জিটি ৮ প্রো ডিভাইসটির অপটিক্যাল সক্ষমতা, কালার অ্যালগরিদম, ইমেজিং টোন এবং রিকো জিআর ক্যামেরার আসল অনুভূতি অনুসরণ করে একটি স্বতন্ত্র ইউআই (ইউজার ইন্টারফেস) ডিজাইন করা হয়েছে।
ডিভাইসটিতে রিকো জিআরের ৩০ বছরের ঐতিহ্য এবং এর আইকনিক ফিল্মের মতো নান্দনিকতা ও ৫টি ক্ল্যাসিক ইমেজ টোনের সঙ্গে রিয়েলমির শক্তিশালী মোবাইল ইমেজিং সক্ষমতার সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে।
রিয়েলমি গ্লোবালের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সিএমও চেইস সু এই নতুন ট্রেন্ড নিয়ে বলেন, মানুষ এখন একঘেয়ে ‘পারফেক্ট স্টাইল’ ছবি দেখে ক্লান্ত। একে অপরের সঙ্গে মিল না রেখে এখন প্রতিদিনই সবাই তাদের নিজস্ব স্টাইল দেখাতে চায়। নতুন প্রজন্মের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখেই এই অংশীদারত্ব করা হয়েছে।
রিকো ইমেজিং কোম্পানি লিমিটেডের ক্যামেরা বিজনেস ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার কাজুনোবু সাইকি বলেন, রিকো ইমেজিং ও রিয়েলমি উভয়কেই তরুণ ও সৃজনশীল ব্যবহারকারীরা পছন্দ করেন। আমাদের এ অংশীদারত্ব কেবল পণ্য উদ্ভাবন নয়; বরং, এটি একটি সংস্কৃতি যা নতুন প্রজন্মকে স্ট্রিট ফটোগ্রাফি উপভোগ করতে এবং জীবনের সৌন্দর্য প্রতিদিন আবিষ্কার করতে অনুপ্রাণিত করবে।