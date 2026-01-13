হোম > প্রযুক্তি

চ্যাটজিপিটিকে কীভাবে প্রশ্ন করবেন

চ্যাটজিপিটি থেকে ভালো উত্তর পেতে হলে প্রশ্ন করার ধরন খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন যত স্পষ্ট হবে, উত্তর তত ভালো হবে।

স্পষ্ট এবং নির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করুন

খুব সাধারণ কিংবা অস্পষ্ট প্রশ্ন করলে চ্যাটজিপিটি ঠিকভাবে বুঝতে পারে না। যেমন—ভালো ছবি কীভাবে তুলব?

মোবাইল দিয়ে ভালো ছবি তুলতে হলে আলো ও ক্যামেরা সেটিং কীভাবে ঠিক করব?

নির্দিষ্ট প্রশ্ন করলে চ্যাটজিপিটি বিষয়টি সহজে ধরতে পারে।

কাজের প্রসঙ্গ ও লক্ষ্য জানিয়ে দিন

আপনি কী করতে চান, কেন করতে চান, আর কার জন্য করছেন—এগুলো জানালে উত্তর আরও ভালো হয়। ধরা যাক, একটি ছবিতে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আপনি চাইছেন ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড বদলাতে এবং তার হাতে একটি চায়ের কাপ যোগ করতে। এ ধরনের ক্ষেত্রে শুধু ছবি এডিট করো, বললে চলবে না। প্রথমে লোকটির ছবি দিয়ে লিখুন, ‘আমি এই লোকের ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে গাছপালা যোগ করতে চাই। লোকটির হাতে একটি চায়ের কাপও দিতে চাই। চেহারা যেন বিকৃত না হয়।’ এভাবে বলে দিলে চ্যাটজিপিটি বুঝতে পারে, আপনি ঠিক কী চান।

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করবেন না

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করলে উত্তর গুলিয়ে যেতে পারে। তাই এক প্রশ্ন একবারই করুন।উত্তর বুঝে তারপর পরের প্রশ্ন করুন। কিছু না বুঝলে আবার পরিষ্কার করে বলুন। বিষয়, উদ্দেশ্য, পছন্দ এবং স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দিলে চ্যাটজিপিটি আপনাকে সবচেয়ে ভালো সাহায্য করতে পারে।

