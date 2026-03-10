হোম > প্রযুক্তি

ঈদের কেনাকাটা: ক্যাশলেস লেনদেন কতটা নিরাপদ

পল্লব শাহরিয়ার

ঈদ সামনে এলেই জমে ওঠে কেনাকাটা। রাজধানীর শপিং মল থেকে শুরু করে জেলা শহরের বাজার—সব জায়গায় দেখা যায় ক্রেতার ভিড়। আগে এমন সময়ে অনেকে পকেটভর্তি টাকা নিয়ে বের হলেও এখন দৃশ্যপট কিছুটা বদলেছে। মোবাইল ফোন, ব্যাংক কার্ড কিংবা কিউআর কোড স্ক্যান করে মুহূর্তে বিল পরিশোধ করছেন অনেক ক্রেতা। ডিজিটাল বা ক্যাশলেস লেনদেনের এই প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। দ্রুত, সহজ ও ঝামেলামুক্ত হওয়ায় এটি অনেকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে সুবিধার পাশাপাশি একটি প্রশ্নও সামনে আসে, ক্যাশলেস লেনদেন আসলে কতটা নিরাপদ?

ক্যাশলেস পেমেন্ট কী এবং কেন জনপ্রিয়

ক্যাশলেস পেমেন্ট বলতে এমন একটি লেনদেন পদ্ধতিকে বোঝায়, যেখানে পণ্য কিংবা সেবার মূল্য পরিশোধের জন্য নগদ অর্থ ব্যবহার করা হয় না।

এর পরিবর্তে ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করা হয়। সাধারণত মোবাইল ব্যাংকিং সেবা, ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড, অনলাইন ব্যাংকিং, কিউআর কোড স্ক্যান কিংবা বিভিন্ন ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে এ ধরনের লেনদেন সম্পন্ন হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অর্থ লেনদেনটি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মুহূর্তে সম্পন্ন হয়ে যায়।

স্মার্টফোনের সহজলভ্যতা, মোবাইল ইন্টারনেটের বিস্তার এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের প্রসারের কারণে এখন অনেকে দৈনন্দিন লেনদেনে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায়, দেশে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে প্রতি মাসে বিপুল অর্থ লেনদেন হচ্ছে এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও এই সেবার ব্যবহার বাড়ছে। বাজারে কেনাকাটা, বিল পরিশোধ, অনলাইন শপিং কিংবা টিকিট কেনা—সব ক্ষেত্রে এখন ক্যাশলেস পেমেন্ট একটি সুবিধাজনক বিকল্প হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। প্রথমত, এটি দ্রুত ও সহজ। নগদ টাকা গণনার ঝামেলা ছাড়াই কয়েক সেকেন্ডে পেমেন্ট সম্পন্ন করা যায়। দ্বিতীয়ত, নগদ টাকা চুরি অথবা হারানোর ভয় কম থাকে। তৃতীয়ত, অনলাইন কেনাকাটা ও ডিজিটাল সেবার সঙ্গে ক্যাশলেস পেমেন্ট সহজেই যুক্ত হওয়ার কারণে এটি আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠেছে।

এ ছাড়া প্রায়ই ক্যাশলেস পেমেন্টে ক্যাশব্যাক, ডিসকাউন্ট কিংবা বিশেষ অফার সুবিধা মানুষকে ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহিত করছে। এ কারণে ধীরে ধীরে নগদ লেনদেনের পরিবর্তে ক্যাশলেস পেমেন্ট অনেকের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠছে।

কতটা নিরাপদ

ক্যাশলেস পেমেন্ট প্রযুক্তিগতভাবে বেশ নিরাপদ মনে করা হয়। অধিকাংশ ব্যাংক ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান লেনদেন সুরক্ষিত রাখতে এনক্রিপশন প্রযুক্তি, ওটিপি এবং দুই ধাপের নিরাপত্তা যাচাইয়ের মতো ব্যবস্থা ব্যবহার করে। এসব ব্যবস্থার কারণে সরাসরি লেনদেনের তথ্য চুরি করা সহজ হয় না। তবে বাস্তবে দেখা যায়, প্রযুক্তির দুর্বলতার চেয়ে ব্যবহারকারীর অসতর্কতাকেই বেশি কাজে লাগায় প্রতারক চক্র। তাই বিশেষভাবে সচেতন না থাকলে ক্যাশলেস লেনদেনেও প্রতারণার শিকার হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়।

কোন ধরনের প্রতারণা বেশি হচ্ছে

এখন বেশি দেখা যায় ওটিপি প্রতারণা। অনেক সময় প্রতারকেরা ব্যাংক বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি পরিচয়ে ফোন করে গ্রাহকের কাছে ওটিপি, পিন নম্বর বা ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চায়। কেউ যদি ভুল করে এসব তথ্য দিয়ে দেন, তাহলে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে দ্রুত টাকা তুলে নেওয়া সম্ভব হয়। এ ছাড়া ভুয়া অনলাইন দোকান কিংবা আকর্ষণীয় অফারের মাধ্যমে গ্রাহকদের ফাঁদে ফেলার ঘটনাও বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রতারকেরা ভুয়া লিংক পাঠিয়ে সেখানে তথ্য বা পেমেন্ট করতে প্রলুব্ধ করে। আবার কিছু ক্ষেত্রে ভুয়া কিউআর কোড ব্যবহার করেও টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটছে। এসব প্রতারণা থেকে বাঁচতে ব্যবহারকারীদের সতর্ক থাকা এবং অচেনা লিংক বা অনুরোধ এড়িয়ে চলা অত্যন্ত জরুরি।

নিরাপদ থাকার উপায়

ক্যাশলেস পেমেন্ট ব্যবহারের সময় কিছু সাধারণ সতর্কতা মেনে চললে প্রতারণার ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, ব্যবহারকারীর সচেতনতা সুরক্ষার বড় কবচ।

প্রথমত, ওটিপি, পিন নম্বর কিংবা পাসওয়ার্ড কখনোই কাউকে জানানো উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কখনো মোবাইল ফোনে গ্রাহকের কাছে ওটিপি বা পিন নম্বর জানতে চায় না। তাই এ ধরনের অনুরোধ উপেক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, লেনদেনের জন্য সব সময় অফিশিয়াল ও বিশ্বস্ত অ্যাপ ব্যবহার করা উচিত। অচেনা লিংক, ই-মেইল বা মেসেজে দেওয়া লিংকে ক্লিক করে পেমেন্ট করা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে প্রতারকেরা ভুয়া ওয়েবসাইট কিংবা অ্যাপ তৈরি করে ব্যবহারকারীদের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে।

তৃতীয়ত, পাবলিক ওয়াই-ফাই ব্যবহার করে আর্থিক লেনদেন থেকে বিরত থাকুন। অনিরাপদ নেটওয়ার্কে সাইবার অপরাধীরা সহজে ব্যবহারকারীর তথ্য চুরি করতে পারে। তাই যদি সম্ভব হয়, তাহলে নিজের মোবাইল ডেটা কিংবা নিরাপদ ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করুন।

চতুর্থত, কিউআর কোড স্ক্যান করার সময় সতর্ক থাকতে হবে। দোকান বা প্রতিষ্ঠানের আসল কিউআর কোড ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তা যাচাই করা জরুরি। অনেক সময় প্রতারকেরা ভুয়া কোড লাগিয়ে টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে পাঠানোর চেষ্টা করে।

এ ছাড়া মোবাইল ফোনে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড, ফিঙ্গারপ্রিন্ট অথবা ফেস লকের মতো নিরাপত্তাব্যবস্থা ব্যবহার করা উচিত। কোনো সন্দেহজনক লেনদেন বা বার্তা দেখলে দ্রুততম সময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কিংবা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা জরুরি। সচেতনতা ও সতর্কতাই ক্যাশলেস লেনদেনকে নিরাপদ রাখার সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থাগুলো মূলত নিরাপদ। তবে ব্যবহারকারীর অসতর্কতা থাকলে প্রতারকদের সুযোগ তৈরি হয়। তাই প্রযুক্তির ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে সচেতন ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি।

ক্যাশলেস লেনদেন আধুনিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ঈদের মতো ব্যস্ত সময়ে এটি কেনাকাটাকে খুব সহজ এবং দ্রুত করে তোলে। এ সময় সচেতনতা এবং কিছু সহজ সতর্কতা মেনে চললে ডিজিটাল লেনদেন হতে পারে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।

