হোম > প্রযুক্তি

কম দামে অ্যান্ড্রয়েড টিভি কেনার আগে জেনে নিন

সুমন চন্দ্র দাস

স্মার্ট টিভি এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অ্যান্ড্রয়েড টিভি। এটি দর্শকদের বিনোদন এবং কাজের ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচন করেছে। এখন সিনেমা দেখা, গেমিং, ইন্টারনেট ব্রাউজিং এবং স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রিয় শো উপভোগ—সবকিছু সহজে করা সম্ভব হচ্ছে এর মাধ্যমে। তবে অনেকে কম দামে ভালো অ্যান্ড্রয়েড টিভি খুঁজছেন, যেগুলো একদিকে বাজেটের মধ্যে থাকবে, অন্যদিকে ভালো পারফরম্যান্সও দেবে।

অ্যান্ড্রয়েড টিভি কী এবং কীভাবে কাজ করে

অ্যান্ড্রয়েড টিভি গুগলের অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে। এটি সাধারণ টিভির মতো দেখতে হলেও, এর মধ্যে অনেক আধুনিক প্রযুক্তি এবং স্মার্ট ফিচার থাকে; যেমন ইন্টারনেট সংযোগ, গুগল প্লে স্টোর থেকে অ্যাপস ডাউনলোড, ইউটিউব, নেটফ্লিক্স, প্রাইম ভিডিও, গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং আরও অনেক কিছু। এর মাধ্যমে টিভি দেখার পাশাপাশি গেম খেলা, ভিডিও কল এবং ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যায়।

অ্যান্ড্রয়েড টিভি কেনার আগে যা জানা জরুরি

অ্যান্ড্রয়েড টিভি কেনার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা উচিত, যেমন—

  • পর্দার আকার: আপনার ঘরের আকার এবং দেখার দূরত্ব অনুযায়ী টিভির আকার নির্বাচন করতে পারেন। ছোট ঘরের জন্য ৩২ ইঞ্চি এবং বড় ঘরের জন্য ৫০ ইঞ্চির বড় টিভি ভালো অপশন।
  • রেজল্যুশন: ফোর-কে রেজল্যুশন আজকাল জনপ্রিয়। তবে কিছু সাধারণ ফোর-কে মডেল এবং ফুল এইচডি মডেলও ভালো পারফর্ম করে। ফোর-কে রেজল্যুশন টিভির জন্য বড় স্ক্রিন ব্যবহার করা ভালো।
  • অপারেটিং সিস্টেম: অ্যান্ড্রয়েড টিভি সাধারণত স্মার্টফোনের মতো গুগলের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে। তবে কিছু ব্র্যান্ডের নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেমও থাকে, যেমন স্যামসাংয়ের টাইজেন বা এলজির ওয়েবওএস।
  • কানেকটিভিটি: ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ, এইচডিএমআই পোর্ট—এই কানেকটিভিটি পোর্টগুলো নিশ্চিত করুন, যাতে আপনি অন্যান্য ডিভাইস সংযোগ করতে পারেন।
  • ফিচার: গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডলবি ভিশন, এইচডিআর বা গেমিং মোডের মতো কিছু আধুনিক ফিচারও আপনার অ্যান্ড্রয়েড টিভির পারফরম্যান্স বাড়াতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশে কম দামে ভালো অ্যান্ড্রয়েড টিভি

বাংলাদেশের বাজারে মোটামুটি কম দামে ভালো মানের অ্যান্ড্রয়েড টিভি কেনার জন্য কয়েকটি জনপ্রিয় এবং উন্নত ব্র্যান্ডের মডেল পাওয়া যায়। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

  • হায়ার H32K85FX ৩২ ইঞ্চি এইচডি গুগল টিভি। দাম: ২০ হাজার থেকে ২৬ হাজার ৯০০ টাকা।
  • তোশিবা 32V35KP ৩২ ইঞ্চি এইচডি অ্যান্ড্রয়েড টিভি। দাম: ২৬ হাজার ৯৯০ থেকে ২৯ হাজার ২৮০ টাকা।
  • হাইসেন্স 43A4F4 ৪৩ ইঞ্চি ফুল এইচডি অ্যান্ড্রয়েড টিভি। দাম: ৩২ হাজার থেকে ৩৪ হাজার ৭২০ টাকা।
  • স্যামসাং BU8000 ৪৩ ইঞ্চি ফোর-কে স্মার্ট টিভি। দাম: ৩৫ হাজার থেকে ৩৭ হাজার টাকা।
  • সনি ব্রাভিয়া KD-43X75K ৪৩ ইঞ্চি ফোর-কে অ্যান্ড্রয়েড টিভি। দাম: ৫১ হাজার ৬০০ থেকে ৬০ হাজার টাকা।

যাঁরা কম বাজেটে স্মার্ট টিভি কিনতে চান, তাঁদের জন্য হায়ার কিংবা তোশিবা ভালো বিকল্প হতে পারে। বড় স্ক্রিন এবং ভ্যালু-ফর-মানি খুঁজলে হাইসেন্স চমৎকার পছন্দ। আর উন্নত ছবি, স্মার্ট ফিচার এবং প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা পাওয়ার জন্য সনি ব্রাভিয়া এবং স্যামসাং টিভি যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁদের নিরাশ করবে না।

সনি ব্রাভিয়া টিভি তার ছবি এবং প্রসেসিং কোয়ালিটির জন্য বিখ্যাত। যাঁরা প্রিমিয়াম অ্যান্ড্রয়েড টিভি চান এবং বাজেট একটু বেশি রয়েছে, তাঁদের জন্য এটি আদর্শ।

অ্যান্ড্রয়েড ও স্মার্ট টিভির আধুনিক সুবিধাগুলো ব্যবহার করে সহজে অনলাইন স্ট্রিমিং, গেমিং এবং স্মার্ট কন্ট্রোলের মাধ্যমে আপনার বিনোদন অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ ও উপভোগ্য করে তুলতে পারবেন।

সম্পর্কিত

হাতের মুঠোয় ভবিষ্যৎ, সচেতনতাই যখন সুরক্ষা

চ্যাটজিপিটিতে বিজ্ঞাপন

লবণের দানার চেয়ে ছোট রোবট

অনলাইন গেম খেলার সতর্কতা

মহাকাশে ১০ লাখ স্যাটেলাইট পাঠাবেন ইলন মাস্ক

সাবমেরিনের বিবর্তন: কাঠের নৌযান থেকে পরমাণু শক্তির জলযান

ভারতে কিশোর-কিশোরীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধের প্রস্তাব মোদির মিত্রের

যুক্তরাষ্ট্রে টিকটককে ছাড়িয়ে গেল এক ফিলিস্তিনির তৈরি অ্যাপ, কে তিনি

মাস্কের অন্য কোম্পানিগুলোর সঙ্গে একীভূত হওয়ার পথে স্পেসএক্স

নেতানিয়াহুর ফোনের ক্যামেরায় লাল টেপ কী বার্তা দিচ্ছে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা