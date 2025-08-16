হোম > প্রযুক্তি

চীনে জমে উঠেছে রোবট অলিম্পিক, বিপুল দর্শকের উপস্থিতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ রোবটদের সমন্বয় ক্ষমতা বাড়ায়। ছবি: ইপিএ

চীনের বেইজিংয়ে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী বিশ্ব হিউম্যানয়েড বা মানবাকৃতির রোবট গেমস। গতকাল শুক্রবার (১৫ আগস্ট) শুরু হওয়া এই আয়োজনে ১৬টি দেশ থেকে ২৮০টি দল অংশ নিচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও রোবোটিক্সে নিজেদের অগ্রগতি তুলে ধরতেই এমন আয়োজন করেছে চীন।

এ আয়োজনে রোবটরা কিক বক্সিং, ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড, টেবিল টেনিসের মতো খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। পাশাপাশি ওষুধ বাছাই, উপকরণ পরিবহন ও পরিষেবা কাজে সক্ষমতা যাচাইয়ের মতো রোবটভিত্তিক চ্যালেঞ্জেও অংশ নিচ্ছে। রোবটদের এসব খেলা নিয়ে দর্শকদের বেশ উচ্ছাস দেখা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ব্রাজিলসহ বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে অংশ নেওয়া দলগুলোর মধ্যে ১৯২টি এসেছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ৮৮টি বেসরকারি কোম্পানি থেকে। এসব কোম্পানির মধ্যে রয়েছে চীনের নিজস্ব প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ইউনিট্রি ও ফোরিয়ের ইন্টেলিজেন্স। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া রোবটগুলোর বেশির ভাগই চীনা নির্মাতা বুস্টার রোবোটিকসের তৈরি।

জার্মানির লাইপজিগ ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এইচটিডব্লিউকে রোবটস ফুটবল দলের সদস্য ম্যাক্স পোল্টার বলেন, ‘আমরা খেলতে ও জিততে এসেছি। তবে গবেষণাও আমাদের আগ্রহের বিষয়। এই প্রতিযোগিতায় অনেক নতুন ও উত্তেজনাপূর্ণ কৌশল পরীক্ষা করে দেখা যায়। যদি আমরা কিছু চেষ্টা করি আর তা কাজ না করে, তাহলে আমরা ম্যাচ হারাব—যেটা দুঃখজনক। তবে এটা এমন ব্যর্থতা যেটা অনেক টাকা বিনিয়োগ করে প্রোডাক্ট বানানোর পর ব্যর্থতার চেয়ে অনেক ভালো।’

বেইজিংয়ে আয়োজিত এ রোবট অলিম্পিকসে প্রবেশমূল্য ধরা হয়েছে ১২৮ থেকে ৫৮০ ইউয়ান (প্রায় ২ হাজার ১৬৫ টাকা থেকে ৯ হাজার ৮১০ টাকা)। মাঠে ফুটবল খেলার সময় রোবটরা একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে প্রায়ই পড়ে যাচ্ছিল। এক ম্যাচে চারটি রোবট একসঙ্গে ধাক্কা খেতে দেখা যায়।

রোবটদের কিক বক্সিং করতেও দেখা যায়। ছবি: সংগৃহীত

১৫০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় দেখা গেছে এক রোবট দ্রুত দৌড়ানোর সময় হঠাৎই পড়ে যায়। রোবটদের অনেকেই পড়ে যাওয়ার পর আবার নিজে নিজেই উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয়—যা দেখে হাততালি দেন দর্শকেরা। তবে অনেক সময়ই মানব সহায়তা নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে রোবটগুলোকে।

আয়োজকেরা বলছেন, এ ধরনের গেমস ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী রোবট তৈরি করতে কার্যকর তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করে। যেমন—ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ রোবটদের সমন্বয় ক্ষমতা বাড়ায়, যা ভবিষ্যতে কারখানা অ্যাসেম্বলি লাইনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

বৃদ্ধ জনসংখ্যা ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রযুক্তি প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে চীন রোবোটিকস ও হিউম্যানয়েড রোবট খাতে বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে তারা বেশ কয়েকটি উচ্চমানের রোবট ইভেন্ট আয়োজন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বের প্রথম হিউম্যানয়েড রোবট ম্যারাথন, রোবট সম্মেলন এবং হিউম্যানয়েড রোবটকে ঘিরে খোলা বিশেষ খুচরা দোকান।

গত সপ্তাহে এক প্রতিবেদনে মর্গান স্ট্যানলির বিশ্লেষকেরা জানান, সাম্প্রতিক এক রোবট সম্মেলনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এতে বোঝা যায়, কেবল শীর্ষ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাই নয়, চীনের সাধারণ মানুষও ‘এম্বডেড ইন্টেলিজেন্স’ ধারণাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করছে।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

সম্পর্কিত

শিগগিরই একসঙ্গে পৃথিবীর সব মানুষের আলাপে সাড়া দেবে চ্যাটজিপিটি: অল্টম্যান

প্রথম স্মার্টফোন কোন কোম্পানির, কেমন ছিল সেটি

চোখের নিচে কালি, ক্লান্ত দেখানোই এখন টিকটকে বিউটি ট্রেন্ড

৬০০ কোটি ডলারের শেয়ার বেচে দিচ্ছেন ওপেনএআইয়ের কর্মীরা

আইফোন ১৭ উন্মোচনের আগেই বাজারে!

মা হারালেন জেফ বেজোস, যাঁকে ছাড়া আমাজন সম্ভব হতো না

চ্যাটজিপিটির সঙ্গে প্রেম, নতুন আপডেটে সঙ্গীকে হারিয়ে কাঁদছেন অনেকে

ইউটিউব ভিডিওতে চ্যাপ্টার ও টাইম স্ট্যাম্প যুক্ত করবেন যেভাবে

ইনস্টাগ্রাম আনছে ‘পিকস’ ফিচার, যে সুবিধা পাওয়া যাবে

এবার গৃহস্থালির কাজে মানবাকৃতির রোবট, মানুষের মতোই ভাঁজ করছে কাপড়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা