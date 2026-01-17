বিজ্ঞাপন দেখাবে চ্যাটজিপিটি

চ্যাটজিপিটি শিগগির ব্যবহারকারীদের এমন সব পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখাতে পারে, যা তাঁরা কিনতে আগ্রহী হতে পারেন।
ওপেনএআই গত শুক্রবার ঘোষণা করেছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহারকারীদের জন্য চ্যাটজিপিটির ফ্রি ভার্সনে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের পরীক্ষা শুরু করতে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি তারা মাসে ৮ ডলার মূল্যের ‘গো’ সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান চালু করছে। এই প্ল্যানে দীর্ঘমেয়াদি মেমোরি এবং আরও বেশি ছবি তৈরির সুবিধার মতো কিছু উন্নত বৈশিষ্ট্য থাকবে, যা তাদের প্রচলিত ‘প্লাস’ (মাসে ২০ ডলার) বা ‘প্রো’ (মাসে ২০০ ডলার) সাবস্ক্রিপশনের চেয়ে বেশ সাশ্রয়ী। তবে যাঁরা ‘গো’ সাবস্ক্রিপশন নেবেন, তাঁদেরও বিজ্ঞাপন দেখতে হবে।
প্লাস ও প্রো গ্রাহক এবং ওপেনএআইয়ের ব্যবসায়িক গ্রাহকদের কোনো বিজ্ঞাপন দেখানো হবে না।
ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) স্যাম অল্টম্যান এর আগে চ্যাটজিপিটিতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিষয়ে কিছুটা দ্বিধা প্রকাশ করেছিলেন। তবে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি তাদের মাসিক ৮০ কোটি ব্যবহারকারীর কাছ থেকে আয় বাড়ানোর চেষ্টা করছে। আগামী আট বছরে এআই অবকাঠামো খাতে তারা যে ১ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; সেই বিশাল খরচ মেটাতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
গত নভেম্বরে অল্টম্যান জানিয়েছিলেন, ২০২৫ সাল নাগাদ কোম্পানিটি বছরে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।
কোম্পানিটি গত বছর ‘ইনস্ট্যান্ট চেকআউট’ নামে একটি টুল চালু করেছিল, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ওয়ালমার্ট, এটসির মতো খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে পণ্য কিনতে পারেন।
এ ছাড়া তারা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন টুল যুক্ত করেছে, যাতে চ্যাটজিপিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে এবং ব্যবহারকারীরা পেইড সাবস্ক্রিপশন নিতে উৎসাহিত হন।
বিজ্ঞাপন দেওয়া ওপেনএআইয়ের জন্য লাভজনক কৌশল হতে পারে। কারণ, চ্যাটজিপিটির সঙ্গে মানুষের কথোপকথনের তথ্য ব্যবহার করে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা সম্ভব।
উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যবহারকারী যদি চ্যাটজিপিটির কাছে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে সাহায্য চান, তাহলে তাঁকে সেই নির্দিষ্ট এলাকার হোটেল বা বিনোদন কেন্দ্রের বিজ্ঞাপন দেখানো যেতে পারে।
পরীক্ষামূলক এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ব্যবহারকারীর কোনো প্রশ্নের উত্তরের একদম নিচে বিজ্ঞাপনগুলো প্রদর্শিত হবে এবং সেগুলোতে স্পনসরড লেবেল বা চিহ্ন দেওয়া থাকবে।
ওপেনএআই জানিয়েছে, বিজ্ঞাপনগুলো চ্যাটজিপিটির দেওয়া উত্তরের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। ব্যবহারকারীদের এটি বিশ্বাস করা প্রয়োজন, চ্যাটজিপিটির উত্তরগুলো সব সময় বস্তুনিষ্ঠভাবে যা প্রয়োজনীয় বা কার্যকর, তার ওপর ভিত্তি করেই দেওয়া হয়।