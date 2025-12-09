এ বছরের সেরা ৫ গেম

ভিডিও গেম ইন্ডাস্ট্রি প্রতিনিয়ত বিকশিত হচ্ছে। প্রতিবছর নতুন নতুন প্রযুক্তি আর গেমপ্লে নিয়ে হাজির হচ্ছে ডেভেলপাররা। এ বছর বাস্তবসম্মত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে ফ্যান্টাসি এবং ইন্ডি গেমসের দারুণ সমাহার ছিল। গেমগুলো এই বছর কেবল উন্নত গ্রাফিকসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং গেমপ্লে মেকানিক এবং গভীর কাহিনি দিয়ে গেমারদের মুগ্ধ করেছে। টার্ন-বেসড আরপিজিতে রিয়েল-টাইম যুদ্ধের মিশ্রণ অথবা নিনজা ও সামুরাইয়ের দ্বৈত চরিত্র গেমিং অভিজ্ঞতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। সে রকমই ৫টি গেম নিয়ে থাকছে এখানে।
ক্লেয়ার অবসকিউর: এক্সপেডিশন থার্টি-থ্রি
এ বছরের অন্যতম সেরা এবং আলোচিত একটি গেম ‘ক্লেয়ার অবসকিউর: এক্সপেডিশন থার্টি-থ্রি’। একটি রোল-প্লেয়িং ও রিয়েল-টাইম গেম। এতে ক্ল্যাসিক টার্ন-বেসড কমব্যাট সিস্টেম রয়েছে। গল্পের পটভূমি ১৯ শতকের শেষের দিকের ‘বেলে এপক’ দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুন্দর ফ্যান্টাসি আর অন্ধকার রহস্যে পূর্ণ এই জগৎ লুমিয়ের নামক একটি ভাসমান শহরের বাসিন্দাদের নিয়ে। প্রতিবছর, দ্য পেইন্ট্রেস নামে এক রহস্যময়ী সত্তা একটি নির্দিষ্ট বয়সী মানুষদের মেরে ফেলে। প্লেয়াররা পেইন্ট্রেসকে ধ্বংস ও মৃত্যুর চক্র ভাঙতে এক্সপেডিশন ৩৩-এর সদস্যদের নেতৃত্ব দেয়। মেটাক্রিটিক এবং পেনক্রিটিকের মতো রিভিউ অ্যাগ্রিগেটর সাইটগুলোতে এটি ২০২৫ সালের সর্বোচ্চ রেটিংপ্রাপ্ত গেমগুলোর অন্যতম।
অ্যাসাসিনস ক্রিড শ্যাডোস
এই গেম ১৫৭৯ সাল থেকে জাপানের অশান্ত আজুচি-মোমোয়ামা যুগের গৃহযুদ্ধ এবং জাপান একীভূত করার গল্পের ওপর নির্মিত। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চায় নাওয়ে। সে এককথায় দুর্ধর্ষ এবং বহু অস্ত্র ব্যবহার করতে পারদর্শী। এদিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ওডা নোবুনাগার অধীনে সামুরাই হিসেবে প্রশিক্ষণ নেয় আফ্রিকান ইয়াসুকে। সে ভারী বর্ম এবং অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে সরাসরি যুদ্ধ করতে পারদর্শী। এই দুজন প্রথমে শত্রু থেকে মিত্র হয়ে ওঠে। গল্পটি অ্যাসাসিনস এবং টেম্পলারদের মধ্যকার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জাপানের ইতিহাস তুলে ধরে। ইউরোপে এ বছরের এখন পর্যন্ত সেরা বিক্রীত গেম এটি।
হেডিস টু
চলতি বছর সর্বোচ্চ রেটিং পাওয়া আলোচিত গেম এটি। ২০১৯ সালে পুরস্কার পাওয়া হেডিস গেমের প্রথম অফিশিয়াল সিকুয়েল এই রোগলাইক অ্যাকশন রোল-প্লেয়িং গেমটি। অর্থাৎ, প্লেয়ারদের মৃত্যু হলে প্রতিবার তাকে প্রায় প্রথম থেকে খেলাটি শুরু করতে হয়। গল্পে দেখা যায়, টাইটান অব টাইম (ক্রোনোস) তার বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে হেডিস ও তার পরিবারকে বন্দী করে অলিম্পাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। মেলিনোয়ের লক্ষ্য হলো তার পরিবারকে উদ্ধার করা এবং ক্রোনোসকে পরাজিত করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। এই সিকুয়েলে প্রধান চরিত্র মেলিনোয়ে আন্ডারওয়ার্ল্ডের রাজকুমারী। রিলিজের পর হেডিস টু পিসি ও নিন্টেন্ডো সুইচে ১০০ এর মধ্যে ৯৫ মেটাস্কোর পেয়ে এ বছর সর্বোচ্চ রেটিং পাওয়া গেমগুলোর অন্যতম হয়ে উঠেছে। গেমটি দ্য গেম অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫-এ একাধিক বিভাগে মনোনীত হয়েছে।
ডঙ্কি কং ব্যানাঞ্জা
একটি ৩ডি প্ল্যাটফর্মার অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার গেম। একা ও দুজন মিলে খেলতে পারা এ গেম এ বছরের ১৭ জুলাই প্রকাশিত হয়। ডঙ্কি কং তার শক্তিশালী ঘুষি দিয়ে দেয়াল ভাঙতে ও সুড়ঙ্গ খুঁড়তে পারে এবং ভূখণ্ডের বড় অংশ ভেঙে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে। এটি খেলোয়াড়দের সুড়ঙ্গ পথ এবং লুকানো কোনো কিছু খুঁজে বের করার সুযোগ করে দেয়। গেমটি ভক্সেল প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা এই ধ্বংসাত্মক মেকানিকস সম্ভব করেছে।
ইনগট আইল দ্বীপে ব্যানাডিয়াম জেমস নামে সোনালি কলার আকারের খনিজ আবিষ্কৃত হয়েছে। ভয়েড কোম্পানি নামে একদল শয়তান প্রাইমেট কিছু জেমস চুরি করে। ফলে তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। তখন ডঙ্কি কং মাটির গভীরে একটি বিশাল গহ্বরে পড়ে যায়। এ রকম গল্পের গেমটি এ বছরের সর্বোচ্চ রেটিং পাওয়া গেমগুলোর মধ্যে স্থান পেয়েছে। এটি গেম অব দ্য ইয়ারসহ অনেক পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে।
কিংডম কাম: ডেলিভারেন্স টু
এই গেম ২০২৫ সালের বাস্তবসম্মত এবং গভীর অ্যাকশন আরপিজি গেম। ফেব্রুয়ারি মাসে মুক্তি পাওয়া এ গেমের বৈশিষ্ট্য হলো প্রায় নির্ভুল ইতিহাস ও বাস্তববাদিতা। ফ্যান্টাসিহীন মধ্যযুগীয় ইউরোপের জীবনযাত্রা, যুদ্ধ এবং সংস্কৃতিকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে এ গেমে। রোমান সাম্রাজ্যের বোহিমিয়া রাজ্যের একটি গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি করা হয়েছে এটি। মনোরম বোহিমিয়ান প্যারাডাইস এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রৌপ্য খনির শহর কুটেনবার্গ। শহরটিতে সরাইখানা, স্নানাগার, দুর্গসহ মধ্যযুগীয় জীবনের সব খুঁটিনাটি রয়েছে। গেমটি প্রকাশের দুই সপ্তাহের মধ্যে দুই মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়। গেমটি এ বছরের গেম অব দ্য ইয়ার পুরস্কারের অন্যতম প্রধান দাবিদার।