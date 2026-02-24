হোম > প্রযুক্তি

কনটেন্ট বানিয়ে নিন অ্যালগরিদম বুঝে

ফিচার ডেস্ক

এখন কনটেন্টের যুগ। যেকোনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কনটেন্ট এখন রাজত্ব করছে। কিন্তু এটি কীভাবে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে, তার রয়েছে নিজস্ব ব্যবস্থা। একটি কনটেন্ট ঠিক কাকে দেখানো হবে, কবে এবং কতবার দেখানো হবে—সবই নির্ভর করে অ্যালগরিদমের ওপর। একটা সময় সব পোস্ট দেখা যেত টাইমলাইনে সিরিয়াল অনুযায়ী।

কিন্তু এখন তা সোশ্যাল মিডিয়া ঠিক করে দেয়। প্রতিটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম তাদের নিজ নিজ অ্যালগরিদম ব্যবহার করে এবং সময়ের সঙ্গে এসব নিয়ম বদলে যায়।

প্রতিদিন ক্যামেরা ধরছেন, স্ক্রিপ্ট লিখছেন, এডিট করছেন, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছেন না আপনার পোস্ট কখন সবচেয়ে বেশি মানুষ দেখবে। কিংবা দিনে কয়টা ভিডিও যথেষ্ট। এসব প্রশ্ন কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের মনে প্রায়ই আসে। একে ভয় না পেয়ে বরং অ্যালগরিদম বুঝে কনটেন্ট তৈরি করুন। এতে আপনার দর্শক শুধু বাড়বেই না, সেই সঙ্গে আপনার আয়ের পথটাও সুগম হবে।

যেভাবে কাজে লাগাবেন

  • কনটেন্টে প্রাসঙ্গিক ক্যাপশন ও হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করুন।
  • কনটেন্টের সঙ্গে আপনার অনুভূতি বা মতামত ব্যবহার করুন।
  • পোস্ট করার সঠিক সময় নির্বাচন করুন।
  • সাম্প্রতিক ঘটনা সামনে নিয়ে আসুন।
  • ভিডিও ছোট, সংক্ষেপ এবং আকর্ষণীয় রাখুন।
  • নিজস্বতা বজায় রাখুন।

আপনি যদি কনটেন্ট ক্রিয়েটর অথবা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে যুক্ত কেউ হয়ে থাকেন, তাহলে এই অ্যালগরিদম বুঝে কাজ করাটাই আপনাকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সূত্র: কুইক ফ্রেম এবং ফোর্বস

সম্পর্কিত

মহাকাশে টমেটো চাষ: উচ্ছ্বসিত চীনা নভোচারীরা

বাসাবাড়ির নিরাপত্তায় নতুন প্রযুক্তি

এআই সামিটে বিশ্বনেতাদের মতানৈক্য

ভুয়া তথ্যের ফাঁদে পা দিচ্ছে চ্যাটজিপিটি-জেমিনি

এনইআইআর সিস্টেমের টেস্ট রান: মোবাইল সংযোগে সাময়িক বিঘ্নের শঙ্কা

৬০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে ওপেনএআই

চীনের নতুন এআই ‘সিড্যান্স ২.০’ নিয়ে হলিউডে আতঙ্ক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ১১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে রিলায়েন্স গ্রুপ

হেডফোনে বিষাক্ত রাসায়নিক, পুরুষ হয়ে যাবে মেয়েলি

ব্রাউজারে আর চলবে না মেসেঞ্জার, থাকবে না ডেস্কটপ অ্যাপও
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা