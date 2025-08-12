হোম > প্রযুক্তি

চলার পথে চার্জ হবে বৈদ্যুতিক গাড়ি

ফিচার ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

নরওয়ের ট্রন্ডহেইম শহরে এমন একটি নতুন রাস্তা চালু করা হয়েছে, যেখানে চলতে চলতেই বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জ নিতে পারবে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো জায়গায় থেমে তারপর গাড়ি চার্জ করতে হবে না। রাস্তার নিচে থাকা লুকানো কয়েল থেকে বিদ্যুৎ পেয়ে চলার সময়ই চার্জ হবে গাড়ি। এ জন্য বৈদ্যুতিক গাড়িগুলোতে চার্জ নেওয়ার বিশেষ যন্ত্র অবশ্যই থাকতে হবে।

এই প্রযুক্তির নাম ইনডাকটিভ চার্জিং। এটি কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট রাস্তাগুলোর নিচে বিশেষভাবে কপার কয়েল বসানো হয়। এগুলো একটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে বলে ব্যাটারি চার্জ হতে থাকে।

নরওয়ের সরকার এই প্রকল্পে ২২ দশমিক ৪ মিলিয়ন নরওয়েজীয় ক্রোনা ব্যয় করেছে। এর প্রধান কারণ, নরওয়ে সরকার চলতি বছরের মধ্যে দেশ থেকে ডিজেল এবং পেট্রলচালিত গাড়ি পুরোপুরি বন্ধ করে বৈদ্যুতিক গাড়ির শতভাগ ব্যবহার শুরু করতে চায়।

ট্রন্ডহেইমে শীতকালে তুষার ও বরফ পড়ে বলে ইনডাকটিভ চার্জিং প্রযুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এ জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি সফল হলে পর্যায়ক্রমে এমন বেতার চার্জিং রোড অন্য বরফপূর্ণ বা শীতল এলাকায় তৈরি হবে। পরীক্ষামূলকভাবে এই রাস্তায় চীনের দুটি প্রতিষ্ঠানের বৈদ্যুতিক বাস ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই প্রযুক্তির পরীক্ষা সফল হলে ভবিষ্যতে চার্জিং স্টেশন খুঁজে সময় নষ্ট করতে হবে না। এ ছাড়া পরিবহনব্যবস্থাকে এটি আরও পরিবেশবান্ধব করবে।

সূত্র: স্টেম নিউজ

