ফুটবলে বিনিয়োগে আগ্রহী ইউরোপীয় ইউনিয়ন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলারের হাতে নারী দলের জার্সি তুলে দেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ছবি: বাফুফে

বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে মানুষের আগ্রহ উন্মাদনা দুটোই বেড়েছে। নতুন বিনিয়োগও আসছে। এবার ফুটবলের উন্নয়নে হাত বাড়াতে আগ্রহ দেখিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

আজ বাফুফে ভবন ঘুরে দেখেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। বাফুফের নির্বাহী কমিটির সঙ্গে ফুটবলে বিনিয়োগের ব্যাপারে আলোচনাও করেন তিনি। আপাতত কোনো পরিকল্পনা না থাকলেও বাফুফে প্রস্তাব পাঠালে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে ভেবে দেখবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

আজ সংবাদমাধ্যমকে মিলার বলেন, ‘আমরা এখানে এসেছি, বাংলাদেশের ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোতে বিনিয়োগ করার সুযোগগুলো খতিয়ে দেখতে। আজকের আলোচনা ছিল প্রাথমিক। আমরা অবকাঠামোগত বিষয়ে আলোচনা করেছি। ফেডারেশনের কাছ থেকে একটি প্রস্তাবের অপেক্ষায় থাকব, এরপর আমরা সে অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানাব।’

বাফুফের পাশাপাশি অন্যান্য ফেডারেশনের সঙ্গেও যুক্ত হতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। মিলার বলেন, ‘বাফুফের জন্য আমাদের কাছে রেডিমেড কোনো সমাধান নেই। তবে আমরা আলোচনা ও সম্পৃক্ততায় আনন্দিত এবং কীভাবে বাস্তব পরিবর্তন আনা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের নিজ নিজ ফেডারেশনগুলোর সঙ্গে বাফুফেকে যুক্ত করে দিতে প্রস্তুত।’

প্রস্তাব পাঠানোর ব্যাপারে শিগগিরই আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। তিনি বলেন, ‘আমার পরিকল্পনা হলো, নির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আমরা সবাই মিলে একটি প্রস্তাব তৈরি করব। আমাদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির জন্য কোন পথটি সহজ হবে, তা বিবেচনা করেই আমরা পুরো প্রোগ্রামটি সাজাব। সব ঠিক হয়ে গেলে আমরা আপনাদের বিস্তারিত জানাব। তবে নিশ্চিতভাবেই আমাদের মূল ফোকাস থাকবে কারিগরি বিষয়গুলোর ওপর।’

