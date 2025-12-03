অ্যাতলেতিকোর বিপক্ষে বার্সার জয় ‘মৌসুমের সেরা ম্যাচগুলোর একটি’

লা লিগায় চেনা ছন্দে ফিরেছে বার্সেলোনা। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। এই ম্যাচটিকে মৌসুমে নিজেদের সেরা ম্যাচগুলোর একটি বলে মনে করছেন বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক।
ক্যাম্প ন্যুতে ম্যাচজুড়ে দাপুটে ফুটবল খেলেছে বার্সা। খেলার ধারার বিপরীতে ১৯ মিনিটে অ্যালেক্স বায়েনার গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। ম্যাচে ফিরতেও বেশি সময় নেয়নি স্বাগতিকরা। ২৬ মিনিটে অ্যাতলেতিকোর জাল কাঁপান কাতালানদের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রাফিনহা। ৬৫ মিনিটে দানি ওলমো জালের ঠিকানায় বল পাঠালে প্রথমবারের মতো এগিয়ে যায় বার্সা। যোগ করা সময়ে স্কোরলাইন ৩-১ করেন ফেররান তরেস।
এই জয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধানে ৪-এ নিয়ে গেল বার্সেলোনা। ১৫ ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের সংগ্রহ ৩৭ পয়েন্ট। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়ালের নামের পাশে আছে ৩৩ পয়েন্ট। লিগে সবশেষ ৩ ম্যাচে পয়েন্ট হারিয়েছে মাদ্রিদের ক্লাবটি। তাদের ব্যর্থতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে ফিরেছে বার্সা।
অ্যাতলেতিকোর বিপক্ষে ম্যাচ শেষে ফ্লিক বলেন, ‘এটা এই মৌসুমে আমাদের সেরা পারফরম্যান্সগুলির মধ্যে একটি ছিল। আমরা নিজেদের সেরা ছন্দে ফিরে এসেছি। অ্যাতলেতিকোর বিপক্ষে ম্যাচে আমরা অনেক উন্নতি করেছি। প্রতিপক্ষে দল ভালো শুরু করেছিল। কিন্তু আমরাও পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি। ছেলেরা হাল ছাড়েনি। আমি আসলে এমন কিছুই দেখতে চাই।’
অ্যাতলেতিকোর বিপক্ষে নিজেদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে বার্সা কোচ বলেন, ‘ছেলেদের পারফরম্যান্সে আমি খুব সন্তুষ্ট। আমরা বল নিয়ন্ত্রণ করেছি, অন্যান্য ম্যাচের তুলনায় বেশি জায়গা তৈরি করেছি এবং আমরা সুযোগগুলি কাজে লাগিয়েছি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। আত্মবিশ্বাস অর্জন করা সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ।’
লিগে নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে আগামী ৬ ডিসেম্বর রিয়াল বেতিসের মাঠে খেলবে বার্সা। সে ম্যাচ নিয়েই এখন সব ভাবনা ফ্লিকের, ‘শনিবার আমাদের আরেকটি ম্যাচ আছে। আবারও আমাদের দারুণ খে উপহার দিতে হবে। আমরা সব ম্যাচ জিততে চাই। আমি জানি এটা সহজ নয়, তবে আমরা চেষ্টা করব।’