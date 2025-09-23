ব্যালন ডি’অর জেতার পর দেম্বেলেকে মেসি, এটা তোমার প্রাপ্য

ক্যারিয়ারে প্রথমবার ব্যালন ডি’অর জিতেছেন উসমান দেম্বেলে। ফ্রান্স ফুটবল ম্যাগাজিনের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারটি জিতে ভক্ত এবং সতীর্থদের শুভেচ্ছায় ভাসছেন এই উইঙ্গার। তাঁকে অভিনন্দন জানাতে ভুলেননি আর্জেন্টিনার মহাতারকা লিওনেল মেসি। তাঁর মতে, এবারের ব্যালন ডি’অর দেম্বেলের প্রাপ্য ছিল।
ব্যালন ডি’অর জেতার পথে লামিনে ইয়ামালকে পেছনে ফেলেছেন দেম্বেলে। গত মৌসুমটা স্বপ্নের মতো পার করেছেন তিনি। পিএসজির ট্রেবল জয়ের পথে পালন করেছেন অগ্রনায়কের ভূমিকা। নিজে করেছেন ৩৫ গোল। এছাড়া সতীর্থদের দিয়ে আরও ১৬ গোল করিয়েছেন দেম্বেলে। সব মিলিয়ে তাঁর ব্যালন ডি’অর জেতাটা যেন অবধারিতই ছিল। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের থিয়েটার দ্যু শাতলে সোনালী ট্রফি উঠেছে দেম্বেলের হাতেই।
ব্যালন ডি’অর জয় উদযাপনের সময় দেম্বেলের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে মন্তব্য করেন মেসি। তারকা ফরোয়ার্ড লেখেছেন, ‘অভিনন্দন দেম্বেলে। আমি তোমার জন্য খুব খুশি। এটা তোমার প্রাপ্য ছিল।’
মেসির সঙ্গে দেম্বেলের সম্পর্ক পুরনো। দুজনে একসঙ্গে চার বছর বার্সেলোনার জার্সিতে খেলেছেন। ২০২১ সালের গ্রীষ্মে কাতালান ক্লাব ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন মেসি। এর দুই মৌসুম পর স্প্যানিশ ক্লাব ছাড়েন দেম্বেলে। তাঁর ঠিকানাও হয় পিএসজি। যদিও স্বদেশি ক্লাবটিতে মেসিকে পাননি। কারণ সে মৌসুমেই যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন এলএমটেন।
মেসি ছাড়াও ব্যালন ডি’অর জয়ী দেম্বেলেকে শুভকামনা জানিয়েছেন ফ্রান্স জাতীয় দলের সতীর্থ কিলিয়ান এমবাপ্পে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড লিখেছেন, ‘উসমান দেম্বেলে, এটা আবেগ আমার ভাই। তুমি এটা হাজার বার প্রাপ্য।’