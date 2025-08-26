থাইল্যান্ডে খেলবেন ঋতুপর্ণারা, এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি শুরু কবে

প্রথমবারের মতো নারী এশিয়ান কাপে খেলবে বাংলাদেশ। হাতে আছে ৬ মাস। প্রস্তুতি নিতে পরিকল্পনাও গুছিয়ে ফেলেছে বাফুফে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি। আজ বাফুফে ভবনে এমনটাই জানিয়েছেন নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ।
মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার আগে মেয়েদের অন্তত ৬টি ম্যাচ খেলাতে চায়। অক্টোবরে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ঋতুপর্ণা-আফঈদাদের দুটি প্রীতি ম্যাচ চূড়ান্ত করেছে বাফুফে। থাইল্যান্ডে ম্যাচ দুটো হবে ২৫ ও ২৮ অক্টোবর।
ছুটি কাটিয়ে নারী দলের কোচ পিটার বাটলার ফিরবেন সেপ্টেম্বরে। সংবাদমাধ্যম কিরণ বলেন, ‘সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে আমরা ক্যাম্পটা শুরু করব। পিটার বাটলার সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে আসবে, সে আসলে ১৫-১৬ তারিখ থেকে ক্যাম্প শুরু হবে। সিনিয়র ও অনূর্ধ্ব-২০ দল একসঙ্গেই থাকবে। ক্যাম্পটা বাফুফে ভবনে করব না, হোটেল বা রিসোর্টে হতে পারে। সেটা পরে জানানো হবে।’
থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেই জাপানে যাবে মেয়েরা। কিরণ আরও বলেন, ‘৩০ অক্টোবর দল চলে যাবে জাপানে। ফিরবে নভেম্বরের ২০ তারিখে। সেখানে আমাদের ৪০ জনের স্কোয়াড থাকবে। অনূর্ধ্ব-২০ দলের কিছু খেলোয়াড়ও নেব সঙ্গে। সবমিলিয়ে জাপানকে আমরা চিঠি পাঠিয়েছি, এটার নিশ্চয়তা এখনো আসেনি। তবে এসে যাবে।’
নভেম্বের-ডিসেম্বর উইন্ডোতে আজারবাইজান ও ভিয়েতনামকে সঙ্গে নিয়ে একটি তিন জাতি সিরিজ আয়োজনের পরিকল্পনা করছে বাফুফে। এছাড়া এশিয়ান কাপে যাওয়ার আগে ফেব্রুয়ারিতে খেলতে চায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে।
অস্ট্রেলিয়া ১ মার্চ শুরু হবে এশিয়ান কাপ। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চীন, উত্তর কোরিয়া ও উজবেকিস্তান। প্রস্তুতির সম্পন্ন করতে গিয়ে আর্থিক কোনো বাধায়ে পড়বে না বাফুফে। কিরণ বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে, টাকা কোনো সমস্যা নয়। আশা করি আর্থিক কোনো সমস্যা হবে না।’
প্রস্তুতিতে আরও জোর দিতে ডিসেম্বরে ঘরোয়া লিগ শুরুর পরিকল্পনা বাফুফের। এবার খেলবে বসুন্ধরাও। কিরণ বলেন, ‘১৫ ডিসেম্বর শুরু হবে লিগ। নতুন কয়েকটা দল আসবে। এবারের লিগ অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে। ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের জন্য চিঠি দিয়েছি। বসুন্ধরার ইমরুল ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, অসুবিধা নেই আপা আমরা খেলব।’