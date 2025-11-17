‘ভারতের সঙ্গে স্পেশাল সম্পর্ক আমাদের, ঘৃণা কিংবা ভালোবাসা’

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কেমন তা নতুন করে বলার কিছু নেই। রাজনৈতিক হোক বা খেলার মাঠ সব সময় একটা উত্তেজনা বিরাজ করে। বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া সেই উত্তাপ ছড়িয়ে দিলেন সংবাদ সম্মেলনেও।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আগামীকাল ঘরের মাঠে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। তিন দিন হলো ঢাকায় এসেছে ভারতীয় দল। খুব একটা উন্মাদনায় গা ভাসায়নি তারা। এমনকি সংবাদ সম্মেলনে কোচ খালিদ জামিলও উত্তর দিলেন সোজা সাপ্টা। জামাল অবশ্য ভারতের সঙ্গে ঘৃণা ও ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে কথা বললেন মন খুলে।
জামাল বলেন, ‘আমি মনে করি যারা বাংলাদেশে ফুটবল খেলে, এই ম্যাচে সবাই যুক্ত থাকতে চায়। কারণ ভারতের সঙ্গে তো একটা স্পেশাল...একটা স্পেশাল রিলেশনশিপ আছে ঘৃণা ও ভালোবাসার। ম্যাচের আগে আমার ভেতর একটা উত্তেজনা কাজ করবে, কারণ এটা একটা আবেগপূর্ণ খেলা।’
ভারতের খেলার ধরন নিয়ে জামাল বলেন, ‘বাংলাদেশ লো ব্লক খেলা দলের বিপক্ষে কিছুটা সমস্যায় পড়ে। নেপালের বিপক্ষেও সেটা দেখা গেছে। ভারতও শেষ কয়েকটি ম্যাচে লো ব্লকে খেলেছে। তবে আমি মনে করি আমরা ভারতের বিপক্ষে নেপালের চেয়ে বেশি সুযোগ পাব, কারণ নেপাল পুরো সময় বসে ছিল। আমরা কাউন্টার অ্যাটাকে অনেক শক্তিশালী।’
নেপাল ম্যাচের ড্র ভুলে যেতে চান জামাল, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে আগের ম্যাচে শেষ মিনিটে গোল খেয়েছি। ওটা ভুলে যেতে হবে এবং আগামীকালের ম্যাচে মনোযোগ দিতে হবে। গোল না খাওয়া এমন একটি বিষয় যেটা আমাদের কাজ করতে হবে। কিন্তু দিনের শেষে লক্ষ্য একটাই—ম্যাচ জিততে হবে।’