অনুশীলনে বাংলাদেশকে ‘বাজে মাঠ’ দিয়েছে হংকং

আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে খানিকটা আগেভাগেই হংকংয়ে পা রেখেছে বাংলাদেশ দল। স্বাভাবিকভাবে অনুশীলনে পড়তে হচ্ছে জটিলতায়। মাঠের লড়াইয়ের আগে মনস্তাত্ত্বিক খেলাও দেখাচ্ছে হংকং। বাংলাদেশ অবশ্য সেই লড়াইয়ে সহজেই দমে যাচ্ছে না। প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে দ্রুত মানিয়ে নিচ্ছে হংকংয়ের পরিবেশের সঙ্গে।
আজ হংকংয়ে দ্বিতীয় দিনের মতো অনুশীলন করেন হামজা-শমিতরা। সিং ইয়ি স্পোর্টস গ্রাউন্ডের আগে প্রথম দিন অবশ্য করতে হয়েছে তাই পো স্পোর্টস গ্রাউন্ডে। মাঠ ভিন্ন হলেও মাঠের অবস্থা ভিন্ন ছিল না। তবু মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটছে না খুব একটা।
সাংবাদিকদের মিডফিল্ডার সোহেল রানা বলেন, ‘এই বিষয়গুলো যে আমাদের মোকাবিলা করতে হবে, সেই মানসিকতা নিয়েই আমরা এসেছি। কাল অনুশীলনের জন্য যে মাঠ দিয়েছিল, এর দূরত্ব আমাদের হোটেল থেকে ১ ঘণ্টার বেশি। মাঠ খুব বাজে ছিল। আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম, আমাদের সঙ্গে ওরা এ রকম করবে। আজও একই।’
নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাচের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে সফরকারী দলকে আতিথেয়তা দেওয়া শুরু করবে স্বাগতিক দল। হংকং নিয়মের বাইরে হয়তো হাঁটছে না। এখন যা হচ্ছে, তা ম্যাচে প্রভাব পড়বে না বলে মনে করেন সোহেল, ‘আমরা চাচ্ছি দ্রুতই যেন হংকংয়ের এই আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। পরের ম্যাচ কীভাবে খেলব, কী পরিকল্পনা থাকবে বা যে ভুলগুলো ছিল, সেগুলো নিয়ে কাজ করছি। সেই ভুলগুলো যেন পরের ম্যাচে না করি, সেদিকেই আমরা মনোযোগী।’
ঘরের মাঠে হংকংয়ের কাছে বাংলাদেশের হারতে হয়েছে ৪-৩ গোলের রোমাঞ্চকর এক ম্যাচে। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে বাকি ৩ ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই। টানা দুই হারে ব্যাকফুটে থাকলেও ফিরতি লেগের ম্যাচে ১৪ অক্টোবর হংকংকে হারানো অসম্ভব মনে করছেন না সোহেল, ‘হংকংয়ের বিপক্ষে দেশে যেভাবে খেলেছি, তাতে আমি আশা করি, তাদের হারানোর মতো সামর্থ্য আমাদের আছে। স্বাগতিক দল সুবিধা নেবেই। পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে আমরা ইতিবাচক হিসেবেই নিচ্ছি। এতে আমরা অভ্যস্ত।’
দেশে হংকং ম্যাচে শুরুতে বাংলাদেশের অধিনায়ক থাকেন সোহেল রানা। হামজা চৌধুরী থাকতে তাঁর কাঁধে কেন নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয়েছে, তার যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছেন না অনেকেই। হামজাকে দলের পঞ্চম অধিনায়ক বানিয়ে কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বলেন, ‘যেমনটা সব সময় বলেছি, হামজা ইতিমধ্যেই দলের একজন অধিনায়ক। মাঠে এবং মাঠের বাইরে সে একজন নেতা। একজন খেলোয়াড়, যে শুরু থেকেই তার সতীর্থদের পথ দেখাচ্ছে। আমরা খুব ভাগ্যবান যে আমাদের এমন কিছু অধিনায়ক আছে—জামাল, তপু, সোহেল, রহমত ও হামজা।’
কানাডাপ্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত শোমকে হংকংয়ের বিপক্ষে শুরুর একাদশে রাখেননি কাবরেরা। বদলি নেমে দুর্দান্ত এক গোলও করেন শমিত। ১৪ অক্টোবর ছাদঢাকা কাই তাক স্টেডিয়ামে তাঁকে শুরুর একাদশে রাখার ইঙ্গিতই দিলেন কোচ, ‘শমিত এখন অনেক ভালো অবস্থায় আছে। সে ভালো অনুভব করছে। প্রথম ম্যাচে শেষের দিকে ৪০-৪৫ মিনিট খেলেছে, ইনজুরি টাইমসহ। আশা করা যায়, দ্বিতীয় ম্যাচের জন্য সে পুরোপুরি ফিট থাকবে।’