২০২৬ পর্যন্ত ইন্টার মায়ামিতে খেলবেন মেসি

ইন্টার মায়ামির সঙ্গে লিওনেল মেসির বর্তমান চুক্তি চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত। তবে এই চুক্তির শেষের আগেই নতুন চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন মেসি। ইন্টার মায়ামির এক সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে, নতুন চুক্তিতে ২০২৬ সাল পর্যন্ত মায়ামিতে খেলবেন মেসি।
এতে একটা বিষয় পরিস্কার, ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের পরও ক্লাব খেলা চালিয়ে যাবেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। অনেকেই ধারণা করছেন, পরের ফিফা বিশ্বকাপই হবে মেসির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ। তবে বিশ্বকাপের পরও ক্লাব পর্যায়ে যে তিনি খেলা চালিয়ে যাবেন, ইন্টার মায়ামির সঙ্গে তাঁর সম্ভাব্য নতুন চুক্তি সেটাই নিশ্চিত করবে। আগামী বছর ১১ জুন শুরু হয়ে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ শেষ হবে ১৯ জুলাই।
সূত্রের তথ্য দিয়ে এএফপি জানিয়েছে, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই আসতে পারে নতুন চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। নতুন চুক্তির ফলে মেজর লিগ সকারেই (এমমএলএস) শেষ হতে পারে মেসির ক্লাব ক্যারিয়ারও। তখন আর্জেন্টাইন ফুটবল সুপারস্টারের বয়স হবে উনচল্লিশ বছর।
পিএসজি থেকে ২০২৩ সালে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর ২০২৪ মৌসুমে এমএলএসের বর্ষসেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন মেসি। চলতি বছর মেজর লিগ সকারের ইতিহাসে দ্রুততম ৪০ গোলের কীর্তি গড়েন তিনি।