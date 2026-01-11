টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে ২৮ হাজারে দ্রুততম কোহলি

২৮ হাজার ১৬ আন্তর্জাতিক রান নিয়ে এত দিন কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের পরই অবস্থান ছিল কুমার সাঙ্গাকারার। সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক রানের দৌড়ে এবার শ্রীলঙ্কান সাঙ্গাকারাকে পেছনে ফেললেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় এই ব্যাটিং গ্রেটের সামনে শুধুই টেন্ডুলকার, যাঁর আন্তর্জাতিক রান—৩৪ হাজার ৩৫৭।
ভাদোদরায় আজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথমটিতে প্রতিপক্ষের ৩০০ রান তাড়া করতে নেমে ৯১ বলে ৯৭ রানের ইনিংস খেলেছেন কোহলি। ৮টি চার ও ১টি ছয়ে সাজানো এই ইনিংসের সুবাদেই কোহলি সাঙ্গাকারাকে টপকে টেন্ডুলকারের আরও কাছে চলে এসেছেন। এই ইনিংসের পর তাঁর আন্তর্জাতিক রান—২৮,০৭২।
তবে একটা জায়গায় কোহলি ছাড়িয়ে গেছেন টেন্ডুলকারকেও। আন্তর্জাতিক রানের ২৮ হাজারে তিনিই দ্রুততম। ২৮ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁতে শচীন টেন্ডুলকারকে খেলতে হয়েছিল ৬৪৪ ইনিংস। কিন্তু এই মাইলফলক ছুঁতে কোহলির লেগেছে ৬২৪ ইনিংস।
২৮ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁতে কোহলির দরকার ছিল ২৫ রান। আর সাঙ্গাকারাকে ছাড়িয়ে যেতে দরকার ছিল ৪২। ৯৭ রানের ইনিংসে দুই লক্ষ্যই পূরণ হয়েছে কোহলির। ওয়ানডেতে এটি তাঁর টানা পঞ্চম পঞ্চাশোর্ধ ইনিংস। তাঁর এই ইনিংসের সুবাদেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩০১ রান তাড়া করে জিতেছে ভারত। জিতেছে ৬ বল ও ৪ উইকেট হাতে রেখে।