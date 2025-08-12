তাসকিন–লিটনদের ‘অ্যাথলেট’ বানানোর মিশন

এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজ সামনে রেখে ভোর থেকেই ব্যস্ততা বাড়ে মিরপুরের হোম অব ক্রিকেটের জিমে। বিসিবির স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ নাথান কেলি জিম থেকে মূল মাঠ, আবার সেখান থেকে পল্টনের জাতীয় স্টেডিয়াম পর্যন্ত ছুটছেন একঝাঁক ক্রিকেটার নিয়ে। উদ্দেশ্য তাঁর একটাই ক্রিকেটারদের ফিটনেসকে পোক্ত করে তোলা। ভালো অ্যাথলেটে পরিণত করা।
গত ২৪ জুলাই মিরপুরে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজ শেষ করে ক্রিকেটাররা পেয়েছে বিরতি। তার আগে টানা ৪০ দিনের দীর্ঘ সফরে ব্যস্ত ছিল দল। বিরতিতে বসে না থেকে কেলি কাজে লাগালেন এশিয়া কাপের ২৫ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াডের জন্য ফিটনেস প্রোগ্রাম সাজিয়ে। গত কয়েকদিনের মতো আজও সকাল সাতটা থেকেই নতুন উদ্যমে শুরু হলো ক্রিকেটারদের দৌড়ঝাপ।
ফিটনেস সেশন শেষে কেলি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘আমরা সারা বছর ক্রিকেট খেলি। অন্য দেশগুলোর মতো বড় বিরতির সুযোগ আমাদের নেই। তাই সিরিজ শেষের এই ফাঁকা সময়টাই কাজে লাগাই। এবারও সেটাই করেছি।’
তিনি আরও যোগ করেন ‘বিরতিতে উন্নতির সুযোগ থাকে বেশি। কেউ টাইম ট্রায়ালে ভালো করতে পারেনি, কিন্তু জিম সেশনে দুর্দান্ত করেছে। ফিটনেস ক্যাম্প মানে শুধু পাস বা ফেল নয়; বরং কার কোথায় ঘাটতি, কে কেমন কাজ করলে উন্নতি করবে এসব চিহ্নিত করাই মূল লক্ষ্য। খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত শক্তি ও দুর্বলতা বুঝে তাদের জন্য আলাদা পরিকল্পনা করি।’
গত এক সপ্তাহের ক্যাম্পে এসেছে চোখে পড়ার মতো সাফল্য—টাইম ট্রায়ালে ১২ জনের ব্যক্তিগত সেরা, আর মোট ৫৬টি নতুন রেকর্ড। কেলির মতে, এটা প্রমাণ করে ক্রিকেটারদের ভেতরে চেষ্টা ও প্রতিযোগিতা দুটোই তীব্রভাবে আছে। বিশেষ করে নাহিদ রানার উদাহরণ টানলেন তিনি। বলেন, ‘নাহিদ খেলা না থাকলেও নিজে থেকেই ফিটনেসে কাজ করে। এটা অসাধারণ। আপনি যে খেলাতেই থাকুন, ভালো অ্যাথলেট হওয়াটা বাধ্যতামূলক। শীর্ষ দেশের ক্রিকেটারদের দেখুন—তারা ফিট, শক্তিশালী, শরীরের প্রতিটি অংশ অ্যাথলেটিক। আমাদেরও তেমন হতে হবে।’