পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা অলিখিত ফাইনাল দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

শেষ টি–টোয়েন্টিতে মাঠে নামবে পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: এক্স

প্রথম দুই টি–টোয়েন্টি শেষে ১-১ সমতায় আছে পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের শেষ ম্যাচটি তাই রূপ নিয়েছে অলিখিত ফাইনালে। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে রাতে মাঠে নামবে দুই দল। জয় দিয়ে সিরিজ শুরুর পর গতকাল দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে হেরে যায় প্রোটিয়ারা। আজ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও মাঠে নামবে বেশ কয়েকটি বড় দল। ম্যাচ আছে বুন্দেসলিগাতেও। সব মিলিয়ে ক্রীড়াঙ্গনে আজকের দিনটি বেশ জমজমাট যাবে। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

তৃতীয় ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড

সকাল ৭টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস, সনি টেন ১

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

রাত ৯টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বার্নলি-আর্সেনাল

রাত ৯টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

নটিংহাম-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

রাত ৯টা, সরাসরি

টটেনহাম-চেলসি

রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

লিভারপুল-অ্যাস্টন ভিলা

রাত ২টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

লাইপজিগ-স্টুটগার্ট

রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

বায়ার্ন-লেভারকুসেন

রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২

