‘নোয়াখালী বিভাগ হলে খুব ভালো হবে’

২০২৬ বিপিএল দিয়েই প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। আজ পূর্বাচল একাডেমিতে দলটি অনুশীলন করেছে। অনুশীলন পর্ব শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে দেখা গেছে প্রাণবন্ত এক হাসান মাহমুদকে। সাংবাদিকদের সঙ্গে জমে ওঠে তাঁর খুনসুটি।
পূর্বাচল ক্রিকেট একাডেমিতে অনুশীলন পর্ব শেষে হাসান মাহমুদের কাছে এসেছে সেই আলোচিত ‘নোয়াখালী বিভাগ চাই’ প্রসঙ্গ। সামাজিক মাধ্যমে গত কয়েক বছরে এটা একটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে। এমন প্রসঙ্গ এলে হাসান উত্তরে বলেছেন, ‘এটা আসলে আমি জানি না।’ উত্তর দিতে গিয়ে তিনি যেমন হেসেছেন, উপস্থিত সাংবাদিকেরাও হেসে দিয়েছেন তাঁর উত্তর শুনে। পরক্ষণেই ২৬ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই পেসার বলেন, ‘নোয়াখালী বিভাগ হলে খুব ভালো হবে।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাসান মাহমুদ খেলছেন পাঁচ বছর ধরে। বাংলাদেশের জার্সিতে ১৩ টেস্ট, ২৬ ওয়ানডে ও ২৬ টি-টোয়েন্টি খেলা হাসানের বেড়ে ওঠা লক্ষ্মীপুরে। তিনি এবার খেলবেন তাঁর প্রতিবেশী জেলা নোয়াখালী এক্সপ্রেসের হয়ে। বিপিএলে প্রথমবার অংশগ্রহণ করতে যাওয়ার উদ্যোগ দেখে নোয়াখালী ফ্র্যাঞ্চাইজিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন হাসান। ২৬ বছর বয়সী এই পেসার আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘লক্ষ্মীপুরবাসীদের মধ্যে যারা নোয়াখালীর সঙ্গে সম্পর্কিত, তারা খুবই আনন্দিত। এখন শক্তি আরও একটু বেড়েছে। আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। বিপিএলে দল করার এমন একটা উদ্যোগ নিয়েছে নোয়াখালী। সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি আমি।’
প্রথমবারের মতো বিপিএলে অংশ নিতে যাওয়া নোয়াখালীতে আছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী অনিকের মতো ক্রিকেটাররা। হাসানের কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে স্থানীয় ক্রিকেটারদের জন্য বিপিএল উপযুক্ত মঞ্চ। ২৬ বছর বয়সী এই পেসার আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমাদের স্থানীয় ক্রিকেটাররা খুবই অভিজ্ঞ। অঙ্কন, জাকের আছে। তারপর আমাদের সাব্বির ভাই, অপু ভাইয়ের পাশাপাশি আরও তরুণ ক্রিকেটার আছে। তারা বেশ অভিজ্ঞ। গত কয়েক বছর ধরে বিপিএল খেলছে। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য এটা ভালো মঞ্চ। নিজেকে ভালো একটা জায়গায় নেওয়ার চেষ্টা করছি বিপিএলে। অবশ্যই আমার বিশ্বকাপে খেলার জন্য জায়গা হবে ইনশাআল্লাহ।’
২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে ১২তম বিপিএল। শুরুটা হবে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। শেষটা হবে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। বিপিএল শেষেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্ট শুরুর প্রথম দিনই ম্যাচ রয়েছে বাংলাদেশের।