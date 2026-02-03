হোম > খেলা > ক্রিকেট

জাহানারার যৌন নিপীড়নের অভিযোগের তদন্তে কী পেল বিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

গত ৯ নভেম্বর অভিযোগ আনেন জাহানারা। ছবি: সংগৃহীত

থিসিস পেপারের মতো দুটি বাঁধাই করা বই। গবেষণা নয়, বই দুটি আসলে তদন্ত প্রতিবেদন। বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলমের উত্থাপিত যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তদন্ত শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ গতকাল ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে স্বাধীন তদন্ত কমিটি।

কমিটির চেয়ারম্যান বিচারপতি তারিক উল হাকিম, সদস্য ব্যারিস্টার মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান খান, ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা এবং বিসিবির পরিচালক রুবাবা দৌলা আনুষ্ঠানিকভাবে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন তুলে দেন।

গত ৯ নভেম্বর বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে জাহানারা আলমের আনা যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়। প্রথমে জানানো হয়েছিল, কমিটি ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ জমা দেবে তদন্ত কমিটি। নানা প্রক্রিয়া শেষ করতে লেগে গেছে প্রায় দুই মাস।

৩১ জানুয়ারি তদন্ত শেষে গতকাল প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। বিসিবি আজকালের মধ্যে প্রতিবেদনের চুম্বক অংশ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দেবে। তবে বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, যেভাবে অভিযোগের ঢেউ উঠেছিল, তদন্তে সেটি কমই প্রমাণ হয়েছে। আর বেশির ভাগ ঘটনা ২০২১ সালের বলে বর্তমান বোর্ড সে সবের দায়ভার নেবে না। তবে যেসব অভিযোগের প্রমাণ মিলেছে, সেসব বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে চায় বিসিবি।

