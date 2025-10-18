হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিমান হামলায় ৩ ক্রিকেটার নিহতের অভিযোগ, পাকিস্তানে খেলবে না আফগানিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    

পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে না আফগানিস্তান। ছবি: এক্স

সীমান্তবর্তী আরগুন জেলায় তিন ক্রিকেটারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে আফগানিস্তান। এক বিবৃবিতে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

বেশ কিছুদিন ধরেই সংঘাত চলছে পাকিস্তান–আফগানিস্তান সীমান্তে। এসিবির দাবি, সম্প্রতি পাকিস্তানের বিমান হামলায় আরগুনে বেশকিছু বেসামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারান। এই তালিকায় আছেন তিন ক্রিকেটার। এদের নাম হারুন, কবির আগা ও সিবগাতুল্লাহ। এরা সবাই শারানায় একটি প্রীতি শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। তিন ক্রিকেটারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল।

নিহত হওয়া তিন ক্রিকেটারের ছবি পোস্ট করে শোক জানিয়েছে এসিবি। একই সঙ্গে এই হামলার নিন্দা প্রকাশ করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্থা। এসিবি লিখেছে, ‘বিমান হামলায় তিনজন ক্রিকেটার নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। এরা সবাই পাকতিকা প্রদেশের রাজধানী শারানা থেকে প্রীতি ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলেন। ম্যাচ শেষে ফেরার পথে হামলার শিকার হন তাঁরা। তাঁদের মৃত্যুতে এসিবি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছে।’

ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে এসিবি লিখেছে, ‘এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের মাটিতে আগামী মাসে এই ত্রিদেশীয় সিরিজ হওয়ার কথা ছিল।’

গত মাসে শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানকে নিয়ে নিজেদের মাঠে একটি ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজ আয়োজনের ঘোষণা দেয় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। মূলত এই সংস্করণের বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সিরিজটি আয়োজন করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু এসিবি সরে দাঁড়ানোয় সিরিজটি অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে গেল। তাই এখন আফগানিস্তানের বিকল্প চিন্তা করতে হবে পাকিস্তানকে।

