ডিসেম্বরে আইপিএলের নিলাম, তবে...

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নতুন আসরের নিলাম কবে হবে সে বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানা যায়নি। প্রতিবেদনে ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছে, আগামী ডিসেম্বরের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সপ্তাহে হবে মিলিয়ন ডলারের টুর্নামেন্টের নিলাম।
আইপিএলের সবশেষ আসরের নিলাম হয়েছে গত ১৯ ডিসেম্বর। ওই প্রতিবেদনে ক্রিকবাজ দাবি করেছে, এবার মিনি নিলামের সময় এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ইতোমধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্মকর্তারা নিলামের সম্ভাব্য সময়সূচী নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। নিলাম সম্পর্কে বিসিসিআই থেকে এখনো কিছু জানানো হয়নি।
আইপিএলের সবশেষ দুটি আসরের নিলাম হয়েছে ভারতের বাইরে। ২০২৩ সালে দুবাই এবং সবশেষ আসরে বিশ্বের সবশেষ বড় টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটির মেগা নিলাম হয়েছে জেদ্দায়। ২০২৬ সালের আইপিএলের নিলামের ভেন্যু কোথায় সে বিষয়েও কোনো তথ্য দেয়নি বিসিসিআই। আইপিএলের বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজির সূত্র জানিয়েছে, এবার আর দেশের বাইরে নিলাম আয়োজন করতে চাইছে না টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ নিলাম হবে ভারতের কোনো শহরে।
নিয়ম অনুযায়ী, নিলামের আগে আইপিএলে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে ধরে রাখা ও ছেড়ে দেওয়া ক্রিকেটারের নামের তালিকা জমা দিতে হবে। প্রতিবেদনে ক্রিকবাজ আরও জানিয়েছে, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সে তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে। খুব শিগগিরই আইপিএলের নিলাম ও রিটেইনের চূড়ান্ত তারিখ জানিয়ে দেবে বিসিসিআই, দাবি ক্রিকবাজের।
আইপিএলের সবশেষ আসরের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। ফাইনালে পাঞ্জাব কিংসকে ৬ রানে হারায় তারা। সেই সঙ্গে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আইপিএল জয়ের স্বাদ পায় তারা।