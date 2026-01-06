হোম > খেলা > ক্রিকেট

‘বাংলাদেশে মাহমুদউল্লাহর মতো সেরা ফিনিশার আর কেউ নেই’

এবারের বিপিএলে দারুণ ছন্দে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ছবি: ক্রিকইনফো

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে গত বছরের মার্চে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ অবসর নেওয়ার পর তাঁর ব্যস্ততা এখন শুধু ঘরোয়া ক্রিকেট ঘিরেই। ৩৯ বছর বয়সী মাহমুদউল্লাহ এবারের বিপিএলে দেখাচ্ছেন তাঁর বুড়ো হাড়ের ভেলকি। দলের প্রয়োজনে মুহূর্তেই ইনিংসের গিয়ার বদলাতে পারেন এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে এক পর্যায়ে চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ৪ ওভারে ৪১ রানের সমীকরণের সামনে এসে পড়ে রংপুর রাইডার্স। মাহমুদউল্লাহর স্কোর তখন ছিল ১১ বলে ৮ রান। তখনই প্রতিপক্ষের ওপর চড়াও হয়ে খেলতে থাকেন ৩৯ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। চট্টগ্রাম পেসার আমির জামাল যখন ১৭তম ওভার করতে আসেন, সেই ওভার থেকে রংপুর নিয়েছে ২০ রান। যার মধ্যে মাহমুদউল্লাহ একাই ১৯ রান নিয়েছেন। মেরেছেন ৩ চার ও ১ ছক্কা।

মাহমুদউল্লাহর হঠাৎ তাণ্ডবে গতকাল সিলেটে ৭ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জিতে যায় রংপুর রাইডার্স। ১৯ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ৩০ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। রংপুরের সহকারী কোচ মোহাম্মদ আশরাফুলের চোখে বাংলাদেশের সেরা ফিনিশার মাহমুদউল্লাহ। চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে আশরাফুল বলেন, ‘নিলামে যখন দল করেছিলাম, আমাদের ফিনিশারের প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশ দলে ২০০৭ সালে অভিষেকের পর থেকে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ এমন অবস্থায় থেকে অনেক ম্যাচ জিতিয়েছিলেন। মাহমুদউল্লাহর চেয়ে সেরা ফিনিশার কেউ আর নেই।’

রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে নতুন বছরের প্রথম দিন রিপন মন্ডলের বলে সিঙ্গেল নিতে গিয়ে রানআউট হয়েছিলেন মাহমুদউল্লাহ। সুপার ওভারের রোমাঞ্চে ম্যাচটি জিতেছিল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। মাহমুদউল্লাহর ঘুরে দাঁড়ানো শুরু এরপর থেকেই। সিলেট টাইটান্স ও ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ৩৪ ও ৫১ রানের দুটি ইনিংস খেলেছিলেন। এই দুই ম্যাচেই ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন মাহমুদউল্লাহ।

মাহমুদউল্লাহর পাশাপাশি মোস্তাফিজুর রহমানও দেখাচ্ছেন তাঁর জাদু। বাঁ হাতের স্লোয়ার-কাটারে ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করছেন মোস্তাফিজ। চাপের মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ম্যাচ বের করে আনছেন বাংলাদেশের এই তারকা বাঁহাতি পেসার। মাহমুদউল্লাহ-মোস্তাফিজের মতো ক্রিকেটারদের পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছেন রংপুরের সহকারী কোচ আশরাফুল। চট্টগ্রামকে হারিয়ে গতকাল সংবাদম সম্মেলনে আশরাফুল বলেন, ‘প্রথম ম্যাচে মাহমুদউল্লাহ দুর্ভাগা। নেমেছিলেন ১ বলের জন্য। গত ৩-৪ বছরের মধ্যে এখন তার ক্যারিয়ারের সেরা সময়টা। ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত হাথুরুর অধীনে তার ক্যারিয়ারের সেরা সময় ছিল আমার কাছে। প্রায় ৫০ গড় ছিল। এখনো দারুণ খেলছেন। মোস্তাফিজের মতো মাহমুদউল্লাহকে পেয়ে আমরা ভাগ্যবান। মোস্তাফিজকে সরাসরি চুক্তিতে নেওয়াটা আমাদের সৌভাগ্য।’

চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে রংপুর রাইডার্স গতকাল ১৭০ রান তাড়া করতে নেমে ৭ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জেতে। ২৫ বলে ৫ চার ও ৪ ছক্কায় ৫০ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন রংপুরের ক্যারিবীয় ব্যাটার কাইল মায়ার্স। ৫ ম্যাচে ৮ পয়েন্টে এখন পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রংপুর। দুই, তিন ও চারে থাকা চট্টগ্রাম রয়্যালস, সিলেট টাইটান্স, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স—প্রত্যেকেরই ৬ পয়েন্ট। ২ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে ঢাকা ক্যাপিটালস। চার ম্যাচ খেলে কোনো ম্যাচ না জেতা নোয়াখালী এক্সপ্রেস পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে। মাহমুদউল্লাহ এবারের বিপিএলে এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচে ৫৮ গড় ও ১৪৩.২০ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ১১৬ রান। এবারের নিলামে প্রথমে ‘বি’ ক্যাটাগরিতে থাকা মাহমুদউল্লাহ প্রথমে দল না পেলেও পরে তাঁকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স।

