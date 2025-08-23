চমক রেখে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা বাংলাদেশের

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। দলে চমক হিসেবে আছেন রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক। প্রথমবার ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। ফেরানো হয়েছে নিশিতা আক্তার ও সুমাইয়া আক্তারকে। তবে বাদ পড়েছেন দিলারা আক্তার দোলা. জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনা ও ইশমা তানজিম।
টি-টোয়েন্টি খেললেও ওয়ানডেতে এখনো অভিষেক হয়নি রুবাইয়ার। ব্যাটার ও উইকেটরক্ষক হিসেবে ধারাবাহিকতা কারণে প্রথমবার বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেয়েছেন তিনি। দুটি ম্যাচ খেলা ১৭ বছর বয়সী নিশিতা দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নেন সুমাইয়া।
নারী দলের প্রধান নির্বাচক সাজ্জাদ আহমেদ বলেন, ‘রুবাইয়া কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের জায়গা অর্জন করেছে। গত ছয় মাসে দুর্দান্ত উন্নতি করেছে সে। তাকে রিজার্ভ কিপার ও বিকল্প ওপেনার হিসেবে দেখছি। নিশিতা এখনো তরুণী, তবে দারুণ পরিপক্কতা নিয়ে বোলিং করে থাকে। সে ধারাবাহিক, চাপের সময় শান্ত থাকে। বাঁহাতি ব্যাটারদের বিপক্ষে বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। এই অভিজ্ঞতা আমাদের স্পিন আক্রমণের গভীরতা যোগ করবে।’
সাজ্জাদ আরও বলেন, ‘সুমাইয়া বেশ কয়েকদিন ধরেই দুয়ারে কড়া নাড়ছিল। তার দক্ষতা ও ফিল্ডিং মানদণ্ড মিলিয়ে টপ অর্ডারে ভালো অলরাউন্ড অপশন এনে দিয়েছে।’
৩০ সেপ্টেম্বর শুরু হবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ খেলবে ২ অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে। টুর্নামেন্টের মূল আয়োজক ভারত হলেও সেখানে খেলবে না পাকিস্তান দল। হাইব্রিড মডেলে তাই আয়োজক হিসেবে আছে শ্রীলঙ্কাও।
বাংলাদেশ দল: নিগার সুলতানা জ্যোতি (অধিনায়ক) নাহিদা আক্তার, ফারজানা হক, রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক, শারমিন আক্তার সুপ্তা, সোবহানা মোস্তারি, রিতু মনি, স্বর্ণা আক্তার, ফাহিমা খাতুন, রাবেয়া খান, মারুফা আক্তার, ফারিহা তৃষ্ণা, সানজিদা আক্তার মেঘলা, নিশিতা আক্তার নিশি, সুমাইয়া আক্তার।