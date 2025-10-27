হেরে শামীমকে দুষলেন লিটন

ইনিংসের শেষের দিকে ঝড় তুলে ম্যাচের গতিপথ পাল্টে দিতে শামীম হোসেন পাটোয়ারীর সুনাম রয়েছে ঠিকই। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় শট খেলে দলকেও তিনি ডুবিয়েছেন বারবার। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হারের পর তাঁকে কাঠগড়ায় তুললেন অধিনায়ক লিটন দাস।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেওয়া ১৬৬ রানের লক্ষ্যে নেমে বাংলাদেশের স্কোর যখন ৪.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৮ রান, তখন ব্যাটিংয়ে নামেন শামীম। চট্টগ্রামে স্বাগতিকদের রানরেট তখন ৮.৭৭। রান তোলার চাপও তখন বেশি ছিল না। কিন্তু ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারের তৃতীয় বলে জেসন হোল্ডারকে পুল করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান পাঁচ নম্বরে নামা শামীম। ৪ বলে ১ রান করা শামীম যেভাবে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন, সেটা লিটনের কাছে মনে হয়েছে অগ্রহণযোগ্য। ১৬ রানে হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘শামীম যেভাবে ব্যাটিং করেছে, সেটা সত্যিই হতাশাজনক। তার দায়িত্ব নিয়ে খেলা উচিত ছিল।’
প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আজ টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে রয়েসয়ে শুরু করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একপর্যায়ে ক্যারিবীয়দের স্কোর হয়ে যায় ১২.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৮২ রান। যেখানে ১৩তম ওভারের প্রথম ও দ্বিতীয় বলে ব্র্যান্ডন কিং (৩৩) ও শারফেন রাদারফোর্ডকে (০) ফিরিয়েছেন তাসকিন আহমেদ। টানা দুই বলে উইকেট হারানোর কোনো রকম চাপ অনুভব করেনি উইন্ডিজ। চতুর্থ উইকেটে ৪৬ বলে ৮৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন শাই হোপ ও রভম্যান পাওয়েল। যার মধ্যে ইনিংসের শেষ ওভারে তানজিম হাসান সাকিবকে তিন ছক্কা মেরেছেন রভমান পাওয়েল। ২৮ বলে ৪৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন পাওয়েল।
লিটনের মতে শেষের দিকে আরও ভালো বোলিং করতে হবে। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘তারা প্রথম ১০ ওভারে ভালো ব্যাটিং করেছে। উইকেট একটু ধীরগতির ছিল। যদি দ্রুত কয়েকটা উইকেট তুলতে পারতাম, তাহলে তাদের চাপে ফেলতে পারতাম। আমাদের স্লগ ওভার ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে।’ ২৯ ও ৩১ অক্টোবর শেষ দুই টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দুটি ম্যাচই বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে চট্টগ্রামে।