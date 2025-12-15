পিএসএল শুরুর দিনক্ষণ চূড়ান্ত, পেছাচ্ছে পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর

আইসিসির ফিউচার ট্যুর প্ল্যানের (এফটিপি) অংশ হিসেবে আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলে বাংলাদেশ সফর করার কথা রয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের। কিন্তু পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) কারণে পিছিয়ে যেতে পারে টুর্নামেন্টি–এমনটাই জানিয়েছে দেশটির কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।
পিএসএলের ১১ তম আসর শুর হবে আগামী ২৬ মার্চ। ৩ মে ফাইনাল দিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটি শেষ হবে। গতকাল নিউইয়র্কে পিসিবি আয়োজিত রোড শোতে এই ঘোষণা দেন সংস্থাটির প্রধান মহসিন নাকভি। পিএসএল নিয়ে ক্রিকেটাররা ব্যস্ত থাকায় বাংলাদেশ সফরে পিছিয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে জিও সুপার, এ স্পোর্টস ও সামাটিভি।
পিএসএলের কারণে আন্তর্জাতিক সিরিজ নিয়ে পিসিবি নতুনকরে ভাববে বলে জানিয়েছেন নাকভি। তিনি বলেন, ‘পিএসএলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক সিরিজগুলোর সূচি নিয়ে পুনরায় বিবেচনা করা হবে।’
সংবাদমাধ্যমের দাবি, সফরের সূচি পরিবর্তন নিয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে পিসিবি। বাংলাদেশ সফরে দুটি টেস্ট এবং তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা রয়েছে পাকিস্তানের। সাদা পোশাকের ম্যাচ দুটি আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সফর পেছালেও কোনোভাবেই ম্যাচের সংখ্যা কমানো হবে না।
বিসিবির সূত্রের বরাত দিয়ে জিও সুপার জানিয়েছে, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান সিরিজ অন্য কোনো সময়ে মাঠে গড়াবে। দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।
দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সমঝোতার পর সিরিজের নতুন সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে। সূত্রের বরাতে জিও সুপার আরও জানিয়েছে, সিরিজটি নতুন কোনো সময়ে স্থানান্তরিত হবে। তবে ম্যাচের সংখ্যা কমবে না। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলোর বিন্যাস সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। পিসিবির সঙ্গে পরামর্শের পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে।