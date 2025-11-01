হোম > খেলা > ক্রিকেট

দুই সেঞ্চুরিতে বড় সংগ্রহের পথে ময়মনসিংহ

প্রথম দিন তিনটি সেঞ্চুরি হয়েছে। দুটিই করেছেন ময়মনসিংহের ব্যাটাররা। ছবি: বিসিবি

জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) প্রথমবারের মতো খেলতে এসেই হৈচৈ ফেলে দিয়েছে ময়মনসিংহ। প্রথম রাউন্ডে হওয়া চার ম্যাচের মধ্যে এই দলটি নজর কেড়েছে আলাদাভাবে। এবারের এনসিএলে ৪০০ রান করা প্রথম দল ময়মনসিংহ।

দ্বিতীয় রাউন্ডেও বড় সংগ্রহের সম্ভাবনা জাগিয়েছে শুভাগত হোম চৌধুরীর দল। কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে প্রথম দিন শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ২৮১ রান তোলেছে তারা। ময়মনসিংহের হয়ে সেঞ্চুরি করেছেন দুজন-মাহফিজুল ইসলাম রবিন ও নাঈম শেখ। ১২৭ রান করে আউট হন রবিন। ১৩ চার ও ২ ছয়ে ইনিংস সাজান এই ওপেনার। ৯ চারের পাশাপাশি ২ ছয়ে ১১১ রান এনে দেন নাঈম। আইচ মোল্লা ২৩ ও আব্দুল মজিদ ৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।

কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বরিশালের বিপক্ষে ২৬০ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে চট্টগ্রাম। সেঞ্চুরি করে ১২২ রানে আউট হন সাদিকুর রহমান। সেঞ্চুরির সুযোগ তৈরি হয়েছে মমিনুল হক সৌরভের সামনেও। ৮৪ রানে অপরাজিত আছেন তিনি। ৩৫ রান করেন মাহমুদুল হাসান জয়।

বৈরি আবহাওয়ার কারণে সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে ঢাকা ও সিলেটের ম্যাচে এদিন খেলা হয়েছে ৪৩.১ ওভার। আগে ব্যাট করে ১২০ রান করতেই ৫ উইকেট হারিয়েছে সফরকারীরা। ৩৬ রানে অপরাজিত আছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। ২৮ রান করেন মার্শাল আইয়ুব। ৩ উইকেট নেন ইবাদত হোসেন।

সবচেয়ে বেশি ১৩ উইকেট পড়েছে খুলনা ও রাজশাহীর ম্যাচে। আগে ব্যাট করতে নেমে নিহাদুজ্জামান ও মেহেরবের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১২১ রানে গুটিয়ে যায় খুলনা। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ২৩, জিয়াউর রহমান ২১ ও ইমরানুজ্জামান করেন ১৭ রান। নিহাদ ও মেহেরব নেন তিনটি করে উইকেট। জবাব দিতে নামা রাজশাহীর শুরুটাও ভালো হয়নি। ৮৭ রান করতেই ৩ ব্যাটারকে হারিয়েছে তারা। সমান ২০ রান নিয়ে আগামীকাল ব্যাটিংয়ে নামবেন সাব্বির রহমান ও প্রীতম কুমার।

