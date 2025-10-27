আইন ভঙ্গ করাকে কি আপনি স্বাধীনতা বলবেন, ক্রিকেটার হাসান মাহমুদের প্রশ্ন

ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা কারণে ঢাকা শহরে সমস্যা নতুন কিছু নয়। অলিগলি তো বটেই, প্রধান সড়কেও অটোরিকশার প্রচলন বাড়ছে ক্রমশ। কখনো কখনো রাস্তার উল্টো লেনেও দেখা যায় তা। ফলে দুর্ঘটনাও ঘটছে । অটোরিকশা চালকদের এমন বেপরোয়া চলাচল দেখে ঢাকার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হাসান মাহমুদ।
এ ধরনের বাহন নিয়ে নিরাপত্তার ঝুঁকির অভিযোগ উঠেছে কয়েকবার। এনিয়ে অবশ্য পক্ষে-বিপক্ষে মত আছে অনেকের। হাসানের মতটা বিপক্ষের দিকে। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে হাসান লিখেছেন, ‘ঢাকার রাস্তাঘাটে অটোরিকশা যে পরিমাণে রং-সাইড দিয়ে ঢুকে স্বাভাবিক চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে, কারো কোনো মাথা ব্যাথা নেই। যারা শিক্ষিত তারাও চুপ থাকে, যাদের ন্যূনতম বিবেক আছে তারাও কিছু বলছে না। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। তাহলে কি আইন ভঙ্গ করাকে আপনি স্বাধীনতা বলবেন?’
হাসান বাংলাদেশের হয়ে সবশেষ খেলেছেন ১৪ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে। সেই ম্যাচে ৬ ওভারে ৫৭ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। ২০০ রানে হেরে বাংলাদেশ ৩-০ ব্যবধানে আফগানদের কাছে ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে। আফগান সিরিজের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজেও ছিল হাসানের নাম। কিন্তু এক ম্যাচেও একাদশে সুযোগ পাননি তিনি। মিরপুরে কালো মাটির উইকেটে বাংলাদেশ ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে ২-১ ব্যবধানে।