বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের সঙ্গে ফুডি

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ঢাকা ক্যাপিটালসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশের অন্যতম অনলাইন ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেড। গত ১৫ ডিসেম্বর ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ফুডি।
রাজধানীর শেরাটন হোটলে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা ক্যাপিটালসের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সাবেক পাকিস্তানি গতি তারকা ও দলের মেন্টর শোয়েব আখতার। ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেডের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিইও) মো. শাহনেওয়াজ মান্নান।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষই এই সহযোগিতা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁরা জানান, এটি কেবল একটি পার্টনারশিপ নয়, বরং বিপিএল এবং দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হওয়ার একটি কৌশলগত উদ্যোগ।
এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে ফুডি এবং ঢাকা ক্যাপিটালস একসঙ্গে একটি স্মরণীয় বিপিএল মৌসুম উপহার দেওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।