ভারতের ‘হুমকি’, দুই দিনের মধ্যে এশিয়া কাপের ট্রফি বুঝিয়ে দিতে হবে

এশিয়া কাপ শেষ হয়েছে এক মাসেরও বেশি সময় আগে। তবে ট্রফি ইস্যুতে এখনো মহাদেশীয় টুর্নামেন্টটির রেশ কাটেনি। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। এখনো ট্রফি বুঝে পায়নি সূর্যকুমার যাদবের দল।
বিষয়টি নিয়ে সবশেষ কিছুদিন অনেক নাটক হয়েছে। এবার এশিয়া কাপ ট্রফি ইস্যুতে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে (এসিসি) রীতিমতো হুমকি দিয়ে রাখলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব দেবজিত সাইকিয়া। আগামী দুই দিনের মধ্যে ট্রফি না পেলে আইসিসির বোর্ড সভায় ঝড় তোলার বার্তা দিয়ে রাখলেন তিনি।
এসিসির সভাপতি মহসিন নাকভি। তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি। ফাইনালের পর তাঁর কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায় ভারতীয় দল। নাকভিও ছাড় দেননি বিন্দুমাত্র। পরবর্তী তিনি জানান, ট্রফি নিতে চাইলে এসিসির সদর দপ্তরে যেতে হবে ভারতীয় দলের কোনো প্রতিনিধিকে। এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি বিসিসিআই। তাই এশিয়া কাপের ট্রফি ইস্যুতে এখনো দড়ি টানাটানি চলছেই। আগামী মঙ্গলবার দুবাইয়ে পরবর্তী আইসিসি সভা অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে সম্প্রতি ট্রফি চেয়ে এসিসির কাছে চিঠি দেয় বিসিসিআই। সংস্থাটির চাওয়া, ট্রফি ভারতে পৌঁছে দিক এসিসি।
বার্তা সংস্থা পিটিআইকে সাইকিয়া বলেন, ‘এক মাসের বেশি অতীত হলেও আমরা ট্রফি পায়নি। এজন্য আমরা অসন্তুষ্ট। ব্যাপারটি নিয়ে আমরা আলোচনা করে যাচ্ছি। ১০ দিন আগে এসিসিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তারা তাদের কাছে ট্রফি রেখেছে। আমাদের আশা, দুই-এক দিনের মধ্যে বিসিসিআই অফিসে ট্রফি বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া হবে।’
ট্রফি নিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন বিসিসিআই সচিব, ‘বিষয়টি কিভাবে সামাল দিতে হবে বিসিসিআই সেটার প্রস্তুতি নিয়েছে। ভারতীয় জনগণকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, ট্রফি এখন ভারতে ফিরবেই। এটা কেবল সময়ের ব্যবধান। সময় চূড়ান্ত না হলেও একদিন না একদিন আমরা ট্রফি পাবোই।’
ট্রফির ইস্যুতে নাকভিকে খোঁচা দিতেও ভুলেননি সাইকিয়া, ‘এশিয়া কাপে আমরা পাকিস্তানের বিপক্ষে সব ম্যাচে জিতেছি। চ্যাম্পিয়নও হয়েছি আমরা। তবে ট্রফি আমাদের হাতে নেই। আশা করব, এসিসি সভাপতির বুদ্ধির উদয় হবে।’