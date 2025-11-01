‘ভুয়া-ভুয়া’ বলায় বাংলাদেশি দর্শকদের প্রতি ক্ষুব্ধ স্যামি

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শেষ টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ যখন হারের মুখে, তখন গ্যালারি থেকে ভেসে আসে ‘ভুয়া-ভুয়া’ স্লোগান। লিটন দাস, জাকের আলীদের প্রতি রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেই এই স্লোগান দিয়েছে স্বাগতিক দলের দর্শকরা। বিষয়টা মোটেও ভালো লাগেনি ড্যারেন স্যামির। বাংলাদেশের সমর্থকদের প্রতি রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্যারিবীয় দলের কোচ।
টানা দুই টি-টোয়েন্টি হেরে আগেই সিরিজ হার নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচটি ছিল তাদের জন্য ধবলধোলাই এড়ানোর মিশন। তবে কোনো ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বীতাই গড়তে পারেনি দলটি। ৫ উইকেটে হেরে ধবলধোলাইয়ের লজ্জা পেয়েছে বাংলাদেশ। ক্রিকেটারদের এমন পারফরম্যান্সে বেশ মর্মাহত ভক্তরা।
খেলোয়াড় হিসেবে এর আগেও অনেকবার বাংলাদেশে এসেছেন স্যামি। ক্রিকেটের প্রতি এদেশের মানুষের ভালোবাসা সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা আছে তার। তাই ক্ষোভের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভক্তদের প্রশংসাও করেছেন তিনি। তাঁর পরামর্শ, বাজে সময়ে সমর্থক দিতে হবে দলকে।
স্যামি বলেন, ‘এদেশের দর্শকরা খুবই দারুণ। বাংলাদেশে এলেই তাদের প্রশংসা করি। যদিও আমি এখন খেলছি না। এদেশের মর্শকরা সবসময় ভালোবাসা প্রকাশ করে। তবে দর্শকরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে সেটা আমার পছন্দ হয়নি। আমি খেয়াল করেছি তারা ‘ভুয়া, ভুয়া’ বলছে। আমি জেনেছি এর মানে কী। আমি মনে করি, স্বাগতিক দলের দর্শক হিসেবে এমন করা উচিত না। কারণ আপনারা সমর্থক। সেরাটা দেওয়ার জন্যই ক্রিকেটার মাঠে আসে। তাদের সমর্থন করা উচিত।’
দর্শকদের ওমন আচরণ ক্রিকেটার পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলে বলে মনে করেন স্যামি, ‘এতোকিছুর পরও দর্শকদের ভালো বলতে হয়। তারা নিজেদের দলের ভালো দেখতে চায়। তবে ক্রিকেটাররা যত বেশি সমর্থন ও উৎসাহ পাবেন, তত ভালো করবে। অকারণে তাদের চাপে ফেলবেন না। তাই ভক্তদের বলব ক্রিকেটারদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করুন।’