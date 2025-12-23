হোম > খেলা > ক্রিকেট

দুর্নীতির অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন বুলবুল

ক্রীড়া ডেস্ক    

দিপনের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করলেন বিসিবি সভাপতি। ছবি: বিসিবি

আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিশের (সিসিডিএম) চেয়ারম্যান আদনান রহমান দিপন। তবে সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান।

নাজমুল হাসান পাপনের অধীনে ১৫ বছর বিসিবিতে দুর্নীতির ফিরিস্তি বেশ লম্বা। মাঠ এবং মাঠের বাইরে অনেক অসংগতি প্রমাণ মিলেছে এরই মধ্যে। যেসব নিয়ে বেশ বিতর্কের মুখে পড়েছে তৎকালীন পাপনের ক্রিকেট বোর্ড। ২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশ ছাড়েন পাপন। এরপর বিসিবির সভাপতি হন ফারুক আহমেদ। ৯ মাস পর তাঁকে সরিয়ে দিয়ে এই দায়িত্বে বসানো হয় বুলবুলকে। দিপনের দাবি, গত ছয় মাসেই পাপনের ১৫ বছরের সমান দুর্নীতি হয়েছে বিসিবিতে।

সংবাদমাধ্যমকে দিপন বলেন, ‘একজন বোর্ড পরিচালক হিসেবে শতভাগ নিশ্চিত করে বলছি, পাপনের ১৫ বছরের সমান দুর্নীতি হয়েছে সবশেষ ছয় মাসে। অনেকের ধারণার বাইরে ছিল। বোর্ডে না ঢুকলে বিশ্বাস হতো না এরা এত দুর্নীতি করে।’

দিপনের সে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সাংবাদিকদের বুলবুল বলেন, ‘এটা তাঁর (দিপন) সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মত। আমি বলতে পারি যে এটা তার ব্যক্তিগত মতামত এবং এই ধরনের কোনো অডিট বা কোনো কাজ আমরা করছি না। আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে পুরো বাংলাদেশ ক্রিকেটে গত ১৫ বছরে যা হয়নি, এখন সেগুলো আমাদের করা উচিত। আপনারা জানেন যে আমরা একটা ট্রানজিশনের মধ্যে আছি। একটা সময় দেশের ক্রিকেট এমনও হয়েছে যে ১ ওভারে ৯০ রানও দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু পিচের মাটি কেনার পরেও মাটির কোনো হদিস নেই। এখন সেসব নিয়ে অডিট চলছে। কিন্তু আমি দুর্নীতির বিষয়টি মেনে নিতে পারছি না। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মত।’

