ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে বিধ্বস্ত ভারতকে নিয়ে বোর্ডের ‘তদন্ত’

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
নামে ‘হাইভোল্টেজ ম্যাচ’ হলেও ভারত-পাকিস্তানের বেশির ভাগ ম্যাচ হয় একপেশে। ২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালও এর ব্যতিক্রম হয়নি। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমিতে পরশু পাকিস্তানের কাছে ১৯১ রানে হেরে শিরোপা খুইয়েছেন ভারতের যুবারা। এ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) হার্ডলাইনে যাচ্ছে।
পাকিস্তানের কাছে বাজেভাবে হারের পর ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পারফরম্যান্স পর্যালোচনা করা হবে বলে ক্রিকবাজের গতকালের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। গতকাল সন্ধ্যায় বিসিসিআইয়ের শীর্ষ পর্ষদের এক অনলাইন সভায় বোর্ডের সদস্যরা দলের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁদের মনে হয়েছে, বাজে পরাজয়ের ব্যাপারটা আরও একটু খতিয়ে দেখা দরকার। এমনকি টিম ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে ব্যাখ্যাও চাওয়া হতে পারে। ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের টিম ম্যানেজার সলিল দাতার একটি লিখিত প্রতিবেদন দেবেন। ক্রিকবাজ জানিয়েছে, প্রধান কোচ ঋষিকেশ কানিতকার ও অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রের সঙ্গে একটা সভায় বসতে যাচ্ছে বিসিসিআই।
টানা চার ম্যাচ জিতে এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে ওঠে ভারত। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া পাকিস্তান ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩৪৭ রান করে। সামির মিনহাস ১১৩ বলে ১৭ চার ও ৯ ছক্কায় করেছেন ১৭২ রান। তাঁর একার রানই ভারত করতে পারেনি। ২৬.২ ওভারে ১৫৬ রানে গুটিয়ে যায় ভারত। সিরিজে সর্বোচ্চ ৪৭১ রান করে টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কার পেয়েছেন সামির মিনহাস। হারের পর রানার্সআপ ভারত এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি মহসিন নাকভির কাছে রানার্সআপ পদক নেয়নি। এমনকি পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের মেন্টর সরফরাজ আহমেদ ভারতীয় ক্রিকেটারদের উদ্দেশে বাজে মন্তব্য করেছেন বলে শোনা গেছে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বিসিসিআই এ ধরনের সমস্যাগুলো সমাধান করতে চাইছে। নতুন বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে কলম্বোতে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ২০২৫ এশিয়া কাপে দুই দলের মাঠের পারফরম্যান্সের চেয়ে অন্যান্য ঘটনা নিয়েই বেশি আলাপ-আলোচনা হয়েছে।
দুবাই শেষে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে গতকাল ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে ফেরার পর রাজকীয়ভাবে বরণ করা হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ট্রফি হাতে বের হচ্ছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা। ছাদখোলা বাসে পাকিস্তান দলের উদ্দেশে ভক্ত-সমর্থকেরা ফুল ছিটিয়েছেন। হিন্দুস্তান টাইমস, টাইমস অব ইন্ডিয়া, এনডিটিভিসহ ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি মহসিন নাকভি পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রত্যেক ক্রিকেটারের জন্য ৫০ লাখ পাকিস্তানি রুপি অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২১ লাখ ৮৩ হাজার টাকা।
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা পাকিস্তান এর আগে একবারই জিতেছিল। ২০১২ সালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। ১৩ বছর পর এবার আর শিরোপা ভাগাভাগি করতে হয়নি ভারত-পাকিস্তানকে। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমি মাঠে ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতল পাকিস্তান।