‘আপনারা সব সময় আমাদের ভুল ধরেন, আপনাদেরও ভুল ধরার চেষ্টা করব’

সাংবাদিকদের সঙ্গে আজ বেশ মজাই করেছেন নুরুল হাসান সোহান। মজার ছলে এমন উত্তর দিয়েছেন, অলিম্পিক ভবনে আয়োজিত বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসজেএ) সংবাদ সম্মেলনে হাসির রোল পড়ে গেছে। সোহান এবার সাংবাদিকদের ভুল ধরার অপেক্ষায় আছেন।
কাল থেকে শুরু হচ্ছে ৩২ দলের বিএসজেএ মিডিয়া কাপ টুর্নামেন্ট। সাংবাদিকদের নিয়ে হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের লটারির অনুষ্ঠান হয়েছে আজ অলিম্পিক ভবনে বিএসজেএ’র সংবাদ সম্মেলনে। মিডিয়া কাপ টুর্নামেন্টের প্রসঙ্গ উঠতেই সোহান যে উত্তর দিয়েছেন, তাতে উপস্থিত সাংবাদিকেরা বেশ মজা পেয়েছেন। ৩২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন, ‘চেষ্টা করব যাতে মাঠে এসে আপনাদের খেলা দেখতে পারি। কারণ, আপনারা আমাদের সবসময় ভুল ধরেন। একটু আপনাদেরও ভুল ধরার চেষ্টা করব। তো এটা হলে অবশ্যই ভালো লাগবে মাঠে এসে খেলা দেখতে পারলে। একই সঙ্গে আমার কাছে মনে হয় খুব ভালো একটা উদ্যোগ। যত খেলা হবে এবং আমার কাছে মনে হয় যে খেলার ভেতরে থাকলে আমাদের সবার আসলে মানে মন থেকেও খুশি লাগে। তো আমার কাছে মনে হয় যে এমন উদ্যোগ আরও বেশি দেখতে পাব ইনশা আল্লাহ।’
২ ডিসেম্বর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে বাংলাদেশের এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ততা শেষ হয়েছে। এ বছর তিন সংস্করণ মিলে বাংলাদেশ খেলেছে ৪৭ ম্যাচ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল), জাতীয় ক্রিকেট লিগেও (এনসিএল) ব্যস্ত ছিলেন নুরুল হাসান সোহান-লিটন দাসরা। ২৬ ডিসেম্বর বিপিএল শুরুর আগে যে ক্যাম্পটা এখন চলছে, সেখানে ক্রিকেটারদের স্কিল নিয়ে অনেক কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন সোহান। ৩২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন, ‘গত কয়েক মাস ধরে আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া ক্রিকেটের অনেক ব্যস্ত সূচি ছিল। এ ধরনের ক্যাম্প করার সুযোগ ছিল না। গত ৭-৮ দিন ধরে যে কাজটা আমরা করছি, সেটা অনেক উপকার করবে। বিপিএলের আগে এটুকু সময়ই আছে। বিপিএল শেষ হতে না হতেই বিশ্বকাপ। সবাই ব্যস্ত হয়ে যাবে। যেসব জায়গায় উন্নতি করতে হবে, স্কিল ক্যাম্পে সেগুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে।’
মিরপুরের ‘ধানখেতের উইকেট’ নিয়ে সমালোচনা তো নতুন কিছু নয়। অক্টোবরে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের সময় মিরপুরের উইকেটকে খোঁচা মেরেছিলেন আকিল হোসেন। এবারের বিপিএলে মাত্র ১০ ম্যাচ রাখা হয়েছে মিরপুরে। বাকি ২৪ ম্যাচ হবে চট্টগ্রাম ও সিলেটে। এবারের বিপিএলেও ভালো উইকেট হবে বলে আশা সোহানের, ‘গত বছর ভালো ছিল উইকেট। বিসিবিও ভালো উইকেট তৈরি করতে চায়। অনেক বেশি খেলা থাকলে বা আবহাওয়া অনুকূলে না থাকলে ভালো উইকেট বানানো কঠিন হয়ে যায়। তবে আমার কাছে মনে হয় ভালোই থাকবে উইকেট।’
সরাসরি চুক্তিতে সোহান ও মোস্তাফিজুর রহমানের মতো দুই স্থানীয় ক্রিকেটারকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। নিলাম থেকে তাওহীদ হৃদয়কে নেওয়া হয়েছে ৯২ লাখ টাকায়। নাহিদ রানা ও লিটন দাসকে ৪২ লাখ ও ৭০ লাখ টাকায় নেওয়া হয়েছে। একঝাঁক তারকা ক্রিকেটার থাকলেই মাঠের পারফরম্যান্সে একটা দল চমকে দেবে, সেটা মনে করেন না সোহান। বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘বড় নাম দিয়ে কিছু হবে না। মাঠে পারফর্ম করতে হবে। সব সময় ভালো দল করে রংপুর। ফাইনাল খেলতে চেষ্টা করে। সবগুলো দলই ভালো হয়েছে। টুর্নামেন্টও ভালো হবে।’
২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে ১২তম বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট শেষ না হতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে লিটন-সোহানদের। ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে ২০ দলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে ৮ মার্চ সেটা হবে শ্রীলঙ্কায়। অন্যথায় ৮ মার্চ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল