হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে ঢাকার কোচ

অধিনায়ক মিঠুনের সঙ্গে ঢাকার সহকারী কোচ। ছবি: বিসিবি

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) নিজেদের প্রথম ম্যাচে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে ঢাকা ক্যাপিটালস। মাঠে নামার আগেই একটি দুঃসংবাদ পেয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। হার্ট অ্যাটাক করেছেন তাদের সহকারী কোচ মাহবুব আলী জ্যাকি। এক বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা ক্যাপিটালস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম ম্যাচে রাজশাহীর বিপক্ষে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ঢাকার অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। এরপরই আসে জাকির অসুস্থতার খবর।

তাৎক্ষণিকভাবে জাকিকে সিপিআর দেওয়া হয়। এরপর চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

জাকির অসুস্থ হওয়া নিয়ে এক বিবৃতিতে ঢাকা জানিয়েছে, অনুশীলনের সময় সহকারী কোচ মাহবুবু আলী জাকি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাকে দ্রুত সিপিআর দেওয়া হয় এবং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরবর্তীতে আরও তথ্য জানানো হবে।’

বিপিএল সামনে রেখে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন জাকি। সেখানে বেশ সাবলীলভাবেই কথা বলতে দেখা গেছে তাঁকে। ম্যাচ শুরুর আগে জাকির অসুস্থ হওয়ার ঘটনা কিছুটা হলেও ধাক্কা হয়ে এসেছে ঢাকা শিবিরে।

