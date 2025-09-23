ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের বিতর্কিত ঘটনায় আইপিএলকে ধুয়ে দিলেন আফ্রিদি

অর্থের ঝনঝনানি, জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন—সব মিলিয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) নিয়ে ক্রিকেটারদের আগ্রহ থাকে অনেক বেশি। চার-ছক্কার ফুলঝুরি, রেকর্ড ভাঙা গড়ার খেলা চলছে ১৭ বছর ধরে। তবে ২০০৮ সালের পর আইপিএলে সুযোগ না পাওয়ায় পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আইপিএলকে নিয়ে প্রায়ই করেন নেতিবাচক মন্তব্য।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি ও দুবাইয়ে যখন চলছে এশিয়া কাপ, তখন শহীদ আফ্রিদি টেনে এনেছেন আইপিএলের প্রসঙ্গ। পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারের আইপিএল নিয়ে কটাক্ষের কারণ দুবাইয়ে পরশু ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ঘটে যাওয়া এক বিতর্কিত ঘটনায়। সেই ম্যাচে ফখর জামানের আউট নিয়ে সন্দেহ তৈরি হলে দুই মাঠের আম্পায়ার গাজী সোহেল ও আহমেদ শাহ পাকতিন তৃতীয় আম্পায়ার রুচিরা পাল্লিয়াগুরুগের শরণ নিয়েছেন। দীর্ঘ সময় নিয়ে দেখার পর পাল্লিয়াগুরুগে আউট দিয়েছেন ফখরকে। পাকিস্তানের সামা টিভিতে গত রাতে ফখরের আউটের প্রসঙ্গে আফ্রিদি খোঁচা মেরেছেন পাল্লিয়াগুরুগে।পাকিস্তানি তারকা অলরাউন্ডার বলেন,‘তাঁকে (পাল্লিয়াগুরুগে) তো আইপিএলে আম্পায়ারিং করতে হবে।’
ভারতের বিপক্ষে পরশু ৯ বলে ৩ চারে ১৫ রান করেন ফখর। তিন চারের মধ্যে দুটি চার ফখর মারেন জসপ্রীত বুমরাকে। অপর চার মারেন হার্দিক পান্ডিয়ার বলে। ফখর থাকলে ইনিংসটা অনেক বড় হতে পারত বলে মনে করেন মোহাম্মদ ইউসুফ। পাকিস্তানের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে গতকাল ইউসুফ বলেন, ‘তারা এমনকি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যাচাই করে দেখেননি। ফখর তিনটা চার মেরেছিল। প্রথম ওভারে বুমরাকে দারুণভাবে সামলেছিল। তার উইকেটটা ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’
দুবাইয়ে পরশু ইনিংসের তৃতীয় ওভারের তৃতীয় বলে হার্দিক পান্ডিয়ার অফ কাটার ডেলিভারিতে খোঁচা লাগান ফখর। এজ হওয়া বল তালুবন্দী করেছেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক সঞ্জু স্যামসন। কিন্তু স্যামসন ক্যাচটি ঠিকমতো ধরেছেন কি না, সেটা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হলে মাঠের আম্পায়াররা তৃতীয় আম্পায়ারের শরণ নিয়েছেন। টিভি রিপ্লেতেও আউটের ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কারণ, বলটা কি আদৌ স্যামসনের গ্লাভসে জমা হয়েছে নাকি তার আগেই ঘাসে ড্রপ খেয়েছে। শেষ পর্যন্ত ফখরকে আউটই ঘোষণা করা হয়েছে। পাকিস্তানি বাঁহাতি ব্যাটারের আউট নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছে পিসিবি অভিযোগ করেছে বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে।
ভারতের বিপক্ষে ফখরের আউটের ঘটনাই নয়। সেদিন সাহিবজাদা ফারহান ও হারিস রউফের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক। ভারতের বিপক্ষে ফিফটির পর ‘একে-৪৭’ উদযাপন করে সমালোচনার মুখে পড়েন ফারহান। যদিও পাকিস্তানি এই ওপেনার জানিয়েছেন, এসব বিষয় নিয়ে তিনি খুব একটা ভাবেন না। এদিকে সীমানার ধারে ফিল্ডিং করা হারিস ভারতীয় দর্শকদের উদ্দেশ্যে বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং ৬ আঙুল বের করেছেন।
দর্শকদের জবাব দিতে গিয়ে রউফ যা করেছেন, সেটা ইঙ্গিতপূর্ণ মনে হচ্ছে। এমনিতেই ভারত-পাকিস্তান রাজনৈতিক বৈরিতা গত কয়েক মাসে অনেক বেড়েছে। এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহত হওয়ার পরপরই দুই দেশই সামরিক সংঘাতে জড়িয়েছিল। মে মাসে হওয়া ভারত সেই অভিযানের নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। দুই দেশের সামরিক সংঘাতে ভারতের ৬টি বিমান পাকিস্তানের আক্রমণে ভূপাতিত হয়েছিল বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দাবি করেছিল। সেই বিমানগুলো ফরাসি রাফায়েল জেট বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।
দুবাইয়ে পাকিস্তান পরশু টস হেরে আগে ব্যাটিং করে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭১ রান করেছে। সেই রান তাড়া করে ভারত ৭ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জিতেছে। এদিকে শ্রীলঙ্কা শনিবার দুবাইয়ে হেরেছে বাংলাদেশের কাছে। আবুধাবিতে আজ ‘বাঁচা-মরা’র ম্যাচে খেলতে নামবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে এই ম্যাচ।