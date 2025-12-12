চীন সফরের বাংলাদেশ মেয়েদের দলে আছেন কারা

ব্যস্ত সময় কাটছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দলের। কক্সবাজারে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ শেষে উড়াল দিতে হবে সাদিয়া ইসলাম, সুমাইয়া আক্তার সুবর্ণরা। চীন সফরেও বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলকে নেতৃত্ব দেবেন সাদিয়া।
সাদিয়াকে অধিনায়ক করে চীনের বিপক্ষে গত রাতে ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। পাকিস্তান সিরিজের দলে থাকা সাদিয়া, সুমাইয়া, মায়মুনা নাহার স্বর্ণামণি, সাদিয়া আক্তার, অচেনা জান্নাত এমন্তরা আছেন চীন সফরের দলেও। ১৪ সদস্যের ক্রিকেটের বাইরে চার ক্রিকেটারকে স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে। লিমা খাতুন, আঁখি আক্তার, রিজভি দাস, মোসাম্মৎ জিম আফরিন—এই চার ক্রিকেটার চীন সফরের স্ট্যান্ড বাই ক্রিকেটার।
১৭ ডিসেম্বর শুরু হবে বাংলাদেশ-চীন তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ১৯ ও ২১ ডিসেম্বর হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। তিনটি ম্যাচই হবে হাংজুতে। আজ কক্সবাজারে শেষ হয়েছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। পাকিস্তান সিরিজ জিতেছে ৩-২ ব্যবধানে। সিরিজ নির্ধারণী পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে ৬ উইকেটে জিতেছে পাকিস্তান।
চীন সফরে বাংলাদেশ নারী অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল
সুমাইয়া আক্তার, আরতি মন্ডল নির্জনা, সাদিয়া ইসলাম (অধিনায়ক), অদৃতা নওশের, মায়মুনা নাহার স্বর্ণামণি, রুমানা আহমেদ, সাদিয়া আক্তার, অতসী মজুমদার, জেরিন তাসনিম, লামিয়া মৃধা, অচেনা জান্নাত, সাদিয়া নুসরাত, ববি খাতুন, কুমারি শ্রাবণী রানি শীল।
স্ট্যান্ড বাই: লিমা খাতুন, আঁখি আক্তার, রিজভি দাস, মোসাম্মৎ জিম আফরিন
বাংলাদেশ-চীন সিরিজের সূচি
প্রথম টি-টোয়েন্টি ১৭ ডিসেম্বর
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ১৯ ডিসেম্বর
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ২১ ডিসেম্বর
*সব ম্যাচই হাংজুতে