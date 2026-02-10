ভারতকে জবাব দেওয়া বড় সাফল্য হিসেবে দেখছেন বিসিবি সভাপতি

ক্রিকেটে ভারতের আধিপত্যবাদ নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে, আইসিসির নাটাইটা তাদেরই হাতে। সেই আইসিসির বিরুদ্ধে গিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে নিজেদের অবস্থানে অটল থেকেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সেই অনড় সিদ্ধান্তকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
আইসিসির ‘দ্বিমুখী নীতি’ নিয়ে আলোচনা দীর্ঘদিনের। তবে বুলবুল তা স্পষ্ট করেই ফুটিয়ে তোলেন বেশ কয়েকবার। নিরাপত্তা শঙ্কার কারণ দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যায়নি বাংলাদেশ। আইসিসিও খুঁজে নেয় নতুন বিকল্প। তবে বেঁকে বসে পাকিস্তান। বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে না খেলার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। এমনটা হলে আর্থিক দিক থেকে বিশাল ক্ষতির মুখে পড়ত আইসিসি। তাই পরশু বিসিবি ও পিসিবিকে নিয়ে লাহোরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সমঝোতায় আসে তারা।
বিশ্বকাপে অংশ না নিয়ে শাস্তি নয়, বরং ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে পেয়েছে ২০২৮ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে আয়োজকস্বত্বও। বুলবুল মনে করেন, এবার বাংলাদেশ যেভাবে জোরালো প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তা ঐতিহাসিক।
আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আজ বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘আমরা যখন বলেছিলাম যে সরকারের সিদ্ধান্তের কারণে আমরা খেলব না, আমরা খেলার জন্য রাজি আছি, তখন কিন্তু আইসিসির একটা পক্ষ হয়তো চিন্তা করেছিল যে এমন একটা পদক্ষেপ নিতে হবে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত যাতে ভবিষ্যতে কেউ না করে।’
ভারতের মতো প্রভাবশালী শক্তির কাছে বাংলাদেশের এই রুখে দাঁড়ানো ছিল অভাবিত। বুলবুল বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলেন, ‘অবশ্যই মোটামুটি অভাবিত ছিল (ভারতের কাছে)। এই প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে আরেকটা দিকে বেনিফিট নিয়ে আসা বড় সাফল্য। হয়তো বাংলাদেশের কিছু কিছু মানুষ এটা দেখতে পারছে না বা দেখার চেষ্টা করছে না। তবে এটা অনেক বড় সাফল্য।’
বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে না পারাকে ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন না বুলবুল। তিনি যোগ করেন, ‘হ্যাঁ, বিশ্বকাপ আমরা খেলতে পারিনি, এটা আমাদের উচ্চতর সরকারি সিদ্ধান্ত, আমরা শ্রদ্ধা করেছি। তবে এই যে একটা পুরো সিস্টেমের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের সিদ্ধান্তকে অটল রেখে বের হয়ে আসা ঠিক বিশ্বকাপে মাঝখানে, আমি বলব একটা বিশাল সাফল্য।’