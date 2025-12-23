বিপিএলে দেখা যাবে বাবা-ছেলে জুটি

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নতুন পর্ব শুরু হতে বাকি আর মাত্র দুই দিন। টুর্নামেন্ট শুরুর আগমুহূর্তে বড় ধরনের চমক উপহার দিল নোয়াখালী এক্সপ্রেস। মোহাম্মদ নবির পর তাঁর ছেলে হাসান ইসাখিলকেও দলে টেনেছে নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। এক বিবৃতিতে নোয়াখালী বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে নবি ও ইসাখিলের ছবি পোস্ট করেছে নোয়াখালী। ক্যাপশনে আঞ্চলিক ভাষায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি লিখেছে, ‘বাপে-হোলায় নোয়াখালী চলি আইছেরে। হাসান ইসাখিলকে নোয়াখালী এক্সপ্রেসে স্বাগতম।’
এর আগেও জুটি বেঁধে খেলতে দেখা গেছে নবি ও ইসাখিলকে। আফগানিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে একই দলের জার্সিতে খেলেছেন তাঁরা দুজন। এবার এই জুটিকে বিপিএলে দেখার অপেক্ষায় ভক্তরা। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রতিনিধিত্ব করলেও কখনো আফগানদের জাতীয় দলে জায়গা পাননি ইসাখিল। বয়স কম হওয়ায় বাবার দেখানো পথে হেঁটে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়ানোর যথেষ্ট সময় আছে তাঁর হাতে।
টি–টোয়েন্টিতে ইসাখিলের পারফরম্যান্স আশা জাগানিয়া। এখন পর্যন্ত ৩০ ম্যাচে ১২৪.১৯ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৭৩৪ রান। ব্যাটিং গড় ২৭.১৮। ফিফটি করেছেন ছয়টি। ২০২৬ বিপিএল শুরু হবে ২৬ ডিসেম্বর। প্রথম দিন চট্টগ্রামের বিপক্ষে মাঠে নামবে নোয়াখালী।
একনজরে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের স্কোয়াড: সৌম্য সরকার, জাকের আলী অনিক, হাসান মাহমুদ, মোহাম্মদ নবি, হাসান ইসাখিল, কুশল মেন্ডিস, জনসন চার্লস, সেদিকউল্লাহ আতাল, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, হাবিবুর রহমান সোহান, মুশফিক হাসান, শাহাদাত হোসেন দিপু, রেজাউর রহমান রাজা, নাজমুল ইসলাম অপু, আবু হাসিম, মেহেদী হাসান রানা, সৈকত আলী, সাব্বির হোসেন, রহমতউল্লাহ আলী, ইহসানউল্লাহ খান, হায়দার আলী, মাজ সাদাকাত, জহির খান, ইবরার আহমেদ ও বিলাল সামি।