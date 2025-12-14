কোন ভুলে অলরাউন্ডার গ্রিন আইপিএলে শুধুই ‘ব্যাটার’

আগামী ১৬ ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ২০২৬ এর মিনি নিলাম হবে। তার আগে আলোচনায় বেশকিছু ক্রিকেটার। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ২ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যের ক্যাটাগরিতে থাকা ক্যামেরুন গ্রিন। অদ্ভুত কারণে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা ক্রিকেটার।
গ্রিন একজন ব্যাটিং অলরাউন্ডার। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বল হাতেও বেশ কার্যকরী তিনি। জাতীয় দল কিংবা বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে বহুবার নিজের বোলিং সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন। তবে আইপিএলের পরবর্তী আসরের নিলামে শুধু ‘ব্যাটার’ ক্যাটাগরিতে আছে তাঁর নাম। যেটা নিয়ে তৈরি হয় ধোঁয়াশা।
অনেকের ধারণা ছিল, হয়তো ফিটনেসের কারণে শুধু ব্যাটার ক্যাটাগরিতে নাম নিবন্ধন করেছেন গ্রিন। ইনজুরি কাটিয়ে গত জুনে কেবল ব্যাটার হিসেবে ক্রিকেটে ফেরেন তিনি। তবে চলমান অ্যাশেজের প্রথম দুই টেস্টের অলরাউন্ডারের ভূমিকাতেই দেখা গেছে গ্রিনকে। অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের আগে জানালেন, ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, নিলামের নিবন্ধনের সময় ভুল বাক্সে টিক দিয়েছেন তাঁর ম্যানেজার।
গ্রিন বলেন, ‘আমি বোলিংয়ের জন্যও তৈরি আছি। হয়তো আমার ম্যানেজার মন খারাপ করতে পারে। বাস্তবতা হলো তাঁর জন্যই এই ঝামেলাটা হয়েছে। সে ‘ব্যাটার’ বোঝাতে চায়নি। আমার ধারণা, সে দুর্ঘটনাবশত সে ভুল বক্স নির্বাচন করে ফেলেছে। পুরো ব্যাপারটা যেভাবে হয়েছে তা বেশ মজার। কিন্তু ভুলটা ম্যানেজারের ছিল।’
নিলামে কী হয় সেটা দেখার অপেক্ষায় আছেন গ্রিন, ‘কয়েকজনের সঙ্গে আমি আইপিএলের নিলাম দেখতে চাই। এটা দেখা সবসময়ই খুব মজার। অনেকটা লটারির মতো। কোন দলে যাব, আমার দলে আর কে কে থাকছে–এসব দেখতে বেশ মজা পাই।’
বেশকিছু ভারতীয় এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমের দাবি, আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হতে পারেন গ্রিন। এমনকি তিনি ঋষভ পন্তের ২৭ কোটি রুপির রেকর্ড ভেঙে দিতে পারেন বলেও মনে করা হচ্ছে। এর আগে ২০২৩ সালের আইপিএলে তাঁকে সাড়ে ১৭ কোটি রুপিতে কিনেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স।