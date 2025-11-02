অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সমতায় ফিরল ভারত

টি-টোয়েন্টিতে ভারত খেলছে দাপটের সঙ্গে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ বছরের সেপ্টেম্বরে তারা টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে হয়েছে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। তবে ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারানোর পর ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে নিজেদের হারিয়ে খুঁজতে থাকে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। অবশেষে আজ অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টিতে জয় পেল ভারত।
ক্যানবেরায় ২৯ অক্টোবর ভারত আগে ব্যাটিং পেয়ে ৯.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৯৭ রান করলেও ম্যাচটি চলে গিয়েছিল বৃষ্টির পেটে। অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় দুই দলের সামনেই সিরিজ ড্র করার সম্ভাবনা তৈরি হয়। পরশু মেলবোর্নে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে অজিরা জেতে ৪ উইকেটে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকা জয় আজ অজিদের বিপক্ষে হোবার্টে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে পেল ভারত। ৫ উইকেটে জিতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ১-১ সমতায় করল সূর্যকুমারের দল।
১৮৭ রানের লক্ষ্যে নেমে আক্রমণাত্মক খেলতে গিয়ে আজ পাওয়ার প্লেতেই দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা (২৫) ও শুবমান গিলের (১৫) উইকেট হারিয়ে বসে ভারত। দুটি উইকেটই নিয়েছেন নাথান এলিস। পাওয়ার প্লে (প্রথম ৬ ওভার) ২ উইকেটে ৬৪ রানে শেষ করে সফরকারীরা। অতি আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে দলীয় ৭৬ রানে তৃতীয় উইকেট হারিয়ে বসে ভারত। অষ্টম ওভারের তৃতীয় বলে সূর্যকুমারকে ফেরান মার্কাস স্টয়নিস। ১১ বলে ১ চার ও ২ ছক্কায় ভারতীয় অধিনায়ক করেছেন ২৪ রান।
৭.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৭৬ রানে পরিণত হওয়া ভারত সাময়িক চাপে পড়ে। এই অবস্থা থেকে তারা উদ্ধার হয়েছে দুই মিডল অর্ডার ব্যাটার তিলক ভার্মা ও অক্ষর প্যাটেলের সাবলীল ব্যাটিংয়ে। প্যাটেল ১২ বলে ১৭ রান করেছেন। তিলক ১১১.৫৩ স্ট্রাইকরেটে ২৯ রান করলেও ভারতের জয়ে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ষষ্ঠ উইকেটে ২৫ বলে ৪৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও জিতেশ শর্মা। তাঁদের পিটুনিতে দিশেহারা হয়ে যায় অজিরা। যার মধ্যে ১২ ও ১৫ রানে দুইবার জীবন পেয়েছেন জিতেশ। যেখানে ১৮তম ওভারের প্রথম বলে জিতেশ যে দ্বিতীয়বার জীবন পেয়েছেন, তখন ক্যাচটা অবশ্যই ধরা উচিত ছিল মিচেল ওয়েনের।
দুইবার জীবন পাওয়া জিতেশই ভারতকে ৯ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জয় এনে দিয়েছেন। ১৯তম ওভারের তৃতীয় বলে শন অ্যাবটকে এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে চার মেরে তুলির শেষ আঁচড় দিয়েছেন জিতেশ। ১৩ বলে ৩ চারে ২২ রান করে অপরাজিত থাকেন জিতেশ। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৯ রান করে অপরাজিত থাকেন ওয়াশিংটন। ২৩ বলের ইনিংসে ৩ চার ও ৪ ছক্কা মেরেছেন। অস্ট্রেলিয়ার এলিস ৪ ওভারে ৩৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন হ্যাভিয়ের বার্টলেট ও মার্কাস স্টয়নিস।
টস জিতে আজ ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার। আগে ব্যাটিং পেয়ে অজিরা ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেছেন টিম ডেভিড। ৩৮ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ৫ ছক্কা মেরেছেন তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৪ রান করেন মার্কাস স্টয়নিস। ভারতের আর্শদীপ সিং ৪ ওভারে ৩৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। বরুণ চক্রবর্তী ও শিবম দুবে ২ ও ১ উইকেটে নিয়েছেন।