হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিপিএলে দল পাওয়া হচ্ছে না নোয়াখালী-খুলনার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিপিএলে খেলা হচ্ছে না নোয়াখালীর। ছবি: ফাইল ছবি

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) প্রথমবার অংশ নেওয়ার মৃদু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল নোয়াখালীর। কিন্তু তাদের সেই আশা আর পূরণ হচ্ছে না। নোয়াখালী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল বাংলা মার্ট , তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রাথমিক বাছাই থেকেই তারা বাদ পড়েছে।

বাংলা মার্টের পাশাপাশি বাদ পড়েছে মাইন্ডট্রি লিমিটেড ও এসকিউ স্পোর্টস। প্রাথমিক বাছাই থেকে কেন এই তিন প্রতিষ্ঠান বাদ পড়েছে, সেই ব্যাখ্যায় বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু বলেন, ‘বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল, আইন বিভাগ, আইনগত কনসালটেন্সি ফার্ম ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম প্রাথমিক যাচাই-বাচাই শেষে ১১ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনা করেছে। তাদের মধ্যে ৩ প্রতিষ্ঠান অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দরপত্র আহ্বানে অনেক নথিপত্র চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই তিন কোম্পানির (বাংলা মার্ট, এসকিউ স্পোর্টস, মাইন্ড ট্রি) নথিপত্র ছিল না বলে তারা বাদ পড়েছে।’

দেশ ট্রাভেলসও বিসিবির প্রাথমিক বাছাই থেকে বাদ পড়েছে। সূত্রে জানা গেছে, বাংলা মার্টের পাশাপাশি দেশ ট্রাভেলস ও এসকিউ স্পোর্টস বিসিবিতে সাক্ষাৎকার দিতে আসেনি। এসকিউ স্পোর্টস, মাইন্ডট্রি লিমিটেড ও দেশ ট্রাভেলস চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে চেয়েছিল। টিকে রইল প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকে পরশু চূড়ান্ত বাছাই করা হবে বলে জানা গেছে। পাঁচ থেকে ছয় দল নিয়ে হতে পারে বিপিএল। আগামীকাল বোর্ড সভায় এই ব্যাপারে আলোচনা হবে।

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের আগের দিন বিপিএলের ড্রাফট হবে বলে সূত্রে জানা গেছে। মিরপুরে ১৯ নভেম্বর শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। সূত্রে জানা গেছে, ১৯ বা ২১ ডিসেম্বর শুরু হতে পারে নতুন আসরের বিপিএল। এখন পর্যন্ত ১১ বারের মধ্যে সর্বোচ্চ চারবার বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুমিল্লা। সবশেষ দুই আসরে (২০২৪ ও ২০২৫) টানা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন ফরচুন বরিশাল। তবে এবার বরিশাল থাকছে না বিপিএলে।

বিসিবির প্রাথমিক বাছাইয়ের পর টিকে রইল যে প্রতিষ্ঠানগুলো

প্রতিষ্ঠান ফ্র্যাঞ্চাইজি

চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস লিমিটেড ঢাকা ক্যাপিটালস

ট্রায়াঙ্গাল সার্ভিসেস লিমিটেড চট্টগ্রাম

ফার্স্ট এসএস এন্টারপ্রাইজ কুমিল্লা ফাইটার্স

টগি স্পোর্টস লিমিটেড রংপুর রাইডার্স

আকাশবাড়ী হলিডেজ এন্ড রিসোর্ট বরিশাল

নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাসট্রিজ রাজশাহী

জে এম স্পোর্টস এন্ড এন্টারটেইমেন্ট সিলেট

দেশ ট্রাভেলস রাজশাহী

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে সূচি পরিবর্তন

ভারতের বিপক্ষে ১২৯ মিটার ছক্কা মেরে আলোচনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

ময়মনসিংহের রানপাহাড়ের দিনে মুমিনুলের আক্ষেপ

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সমতায় ফিরল ভারত

আবারও ভারতের বাইরে আইপিএলের নিলাম, কিন্তু হবে কোথায়

রোহিত-কোহলির রেকর্ড ভেঙে বাবরের বিশেষ বার্তা

সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ বছর বয়সী ভারতীয় ক্রিকেটারের মৃত্যু

রোহিতের পর কোহলির রেকর্ড ভাঙলেন বাবর

এক সিরিজ পরই ফিরলেন জেমিসন-সোধি

লিটনদের ব্যাটিং নিয়েই সবার চিন্তা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা