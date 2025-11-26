বিপিএলে হঠাৎ নোয়াখালী কীভাবে দল পেল, ব্যাখ্যা দিল বিসিবি

২০২৬ বিপিএলের পাঁচটি চূড়ান্ত দলের নাম গত ৪ নভেম্বর ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের ঘোষিত দলের মধ্যে ছিল রংপুর, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট। হুট করে নিলামের এক সপ্তাহে নতুন করে দল পেল নোয়াখালী। বিপিএলের ইতিহাসেই যা ব্যতিক্রম ঘটনা।
বিপিএলে বরাবরই চমকজাগানিয়া সব বিষয় ঘটে থাকে। এবার টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই দেখা যাচ্ছে এমনই ঘটনা। নোয়াখালী দল পেতে একটি প্রতিষ্ঠান যখন শুরুতে চেষ্টা করেছিল, তখন বিসিবি তাদের আবেদন অনুমোদন দেয়নি। হঠাৎ নোয়াখালীর ফ্র্যাঞ্চাইজি পেয়েছে দেশ ট্রাভেলস। কীভাবে নোয়াখালী প্রথমবারের মতো বিপিএলের দল পেল, সে ব্যাখ্যায় বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু আজ সংবাদমাধ্যমকে তাঁর বিশদ ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘৫ দল চূড়ান্ত হওয়ার পর (ক্রিকেটারদের সংগঠন) কোয়াবের সঙ্গে বসেছিলাম। তারা অনুরোধ করেছিল ৬টা দল হলে অন্তত আরও ১৫–২০ স্থানীয় ক্রিকেটারের কিছু উপার্জন করার সুযোগ মেলে বিপিএল থেকে। তবে আমাদের ১০ কোটি টাকার শর্ত পূরণ না করলে তো নিতে পারি না। শেষ মুহূর্তে দেখলাম অনেকে আগ্রহ দেখাচ্ছিল। তিন দিন আগে তাদের আবার বলেছিলাম আগ্রহী হলে টাকা জমা দেন। এর মধ্যে দেশ ট্রাভেলস টাকা জমা দিয়েছে। অনেক ব্যাংক গ্যারান্টির জায়গায় ক্যাশ টাকা দিয়েছে। আর্থিক বিষয় দেখেই তাদের যুক্ত করেছি। এটা আমাদের বিবেচনা করেছি স্থানীয় ১৫–১৬ ক্রিকেটারদের সুযোগ বিবেচনা করে।’
পাঁচ দলের জায়গায় ছয় দল থাকলে সূচি মেলাতেও সুবিধা হয় বলে ইফতেখারের যুক্তি, ‘পাঁ দলের সূচি হলে প্রতিদিন দুটো ম্যাচ দেওয়া যায় না। সে কারণে একটা অতিরিক্ত দল নিয়েছি।’ ইফতেখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, পারিশ্রমিক ও ফিক্সিংয়ের ব্যাপারে এবার তারা সর্বোচ্চ সতর্ক ও কঠোর অবস্থানে থাকবেন। টুর্নামেন্টে ২৫০ উঁচু মানের দেশি-বিদেশি খেলোয়াড় নিশ্চিত করতে চায় বিসিবি।
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিপিএলের দায়িত্ব পেয়েছিল আইএমজি। তিন বছরের জন্য আইপিএলে কাজ করা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে বিসিবি। চুক্তিটা কার্যকর হবে পরের বিপিএল থেকে। যার ফলে আগামী বিপিএলের জন্য তাদের সঙ্গে খণ্ডকালীন চুক্তি করতে চেয়েছিল বিসিবি। সেটা পুরোপুরি হচ্ছে না। এই বিপিএলে বিসিবির সঙ্গে কাজ করতে দেখা যাবে না আইএমজিকে।
২০২৬ বিপিএলের নিলাম হবে ৩০ নভেম্বর। ১৯ ডিসেম্বর সিলেট থেকে টুর্নামেন্ট শুরু। তবে তার আাগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে ঢাকায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তারিখ এখন ঘোষণা করেনি বিসিবি। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ২৩ জানুয়ারি।